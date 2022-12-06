愛車停路邊被撞超不爽！謊報「我在車上有受傷」　車主這下慘了

記者張君豪／台北報導

今年10月21日晚間7時許，一林姓駕駛（44歲、男性）開著自家轎車到萬華區艋舺大道旁小吃店用餐，卻謊稱自己在停車時遭到不明車輛追撞，稱自己頸部、腰部受傷，怒控肇事司機肇事逃逸，轄區萬華警分局大理街派出所獲報後以肇事逃逸、過失傷害調閱監視器追查。

▲林男不甘用餐愛車被撞，謊稱自己遭撞傷對方肇逃，因此吃上偽造文書官司。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

結果警方調閱監視器卻發現案情出現重大逆轉，監視器顯示，車禍發生前，林男開車在著家人到艋舺大道的小吃店內用餐，當時林男根本不在車上，後來一輛黑車撞上林的車輛後直接離開，林聽到撞擊聲響外出查看，才發現愛車遭撞。林的愛車是福特Ford Taurus，市價約百萬元新台幣。

林男謊稱自己在車上遭到其他車輛撞擊肇逃，已經涉嫌報假案、意圖使公務人員登載不實，行為構成偽造文書罪嫌。

警方據監視器畫面證據詢問林男，林才坦承是擔心愛車被撞，找不到對方，也憂慮對方不願賠償車輛損失，才會捏造自己在車上受傷情事。警方查明真相後，將林男依觸犯使公務員登載不實罪、誣告罪移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，發生車禍，可循車禍處理流程報警請求協助，但切勿因顧慮私利誣指他人涉犯刑案，切莫提告求償未成，反到自己先吃上官司。

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