神明給3聖筊！台中男信了「芷妍」　一口氣想匯200萬給詐團

▲台中沙鹿一名林男到銀行想匯出200萬元，行員驚覺有異感警通報。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中沙鹿一名50歲退休族林男加入網路理財群組，聽信假投資，5日上午到某銀行準備匯出200萬，行員一聽驚覺有異馬上通報，林男拿出手機上頭是一名「芷妍」向他聯繫，還指導林男要說是「生意匯款」，林向員警表示，自己就是看準「理財群組專家很有名」，要匯款前還向神明擲筊，擲到3次聖筊才來匯款，所幸在員警卻勸阻下才保住積蓄。

清水分局光華派出所5日上午9時許接獲銀行通報，指出一名林男欲一口氣匯出200萬，雖匯款帳號並非警示帳戶，但行員警覺性高，認為男子可能掉入詐騙陷阱。行員向到場員警表示，詐團叫林男把一組陌生帳戶設為約定帳戶，向林男表明這是詐騙，但是林男不相信。

▲林男聽信一名「芷妍」的指示，到銀行說要匯款，並且不能說是投資。（圖／記者許權毅翻攝，點圖可放大）



林男還向行員、員警說，自己有「擲筊」，結果擲到3個聖筊「有中」才來匯款的，員警聽聞後笑說：「那恭喜欸！擲到警察來，這一看就知道是詐騙的，太多了！」林男表示，自己就是看到群組上「理財專家很有名」，才會深信不疑，平常沒有在看網路消息，不知道是詐騙。

員警檢視群組內容，發現是一名「芷妍」跟林男聯繫，上頭還提供教戰守則，要求林男被詢問時要「一問一答」，特別要求「要說是生意匯款，不能說投資，不要備註任何訊息」，警方確認是詐團慣用手法，並且拍照存證後協助林男將對方封鎖，林男此時才驚覺自己受騙，不斷的感謝行員及警方熱心的阻詐，才能保住200萬積蓄。

▲機警行員與員警聯手阻止詐騙，保住林男的200萬元。（圖／記者許權毅翻攝）