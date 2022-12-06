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交換傳說對決角色！少年一看超神超想要　大哥哥封鎖秒轉賣下場慘

▲▼上廁所玩手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲少年以為好心大哥哥要與他交換手遊帳號，沒想到帳號給出去後秒被封鎖，帳號還被轉賣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／南投報導

南投一名14歲少年玩手遊「傳說對決」時，遇到一名大哥哥說要跟他交換遊戲帳號，並把自己的角色造型與資料截圖給他看，少年看到對方角色超強，高興答應交換，沒想到帳號密碼一給出去，大哥哥就將他封鎖、改密碼，少年發覺不對報案，警方查出這名大哥哥還將少年帳號轉賣得手6000元，法院依詐欺得利罪，判他拘役50日，可易科罰金，緩刑2年。

根據判決，張姓男子今年5月2日在手遊「傳說對決」中尋找下手目標，他傳訊給少年表示想交換遊戲帳號來玩，並將他的遊戲帳號造型截圖給少年，少年一看發現張男的角色比他強很多，開心地答應交換，但少年一把帳密傳給對方，對方卻馬上登入並把帳密改掉，還將他封鎖，少年找不到人才發現受騙，連忙告訴家人報警求助。

警方循線查出是張男所為，但他已將少年的帳號以6000元轉賣給其他玩家，連他傳給少年表示要交換的角色也根本不是他的，檢方依詐欺罪將他提起公訴。

法官審理後，認為張男利用他人信任行騙，詐取遊戲帳號以變賣獲利，考量他未滿20歲、坦承犯行，也願意將得手的6000元返還給少年、獲得和解，判他拘役50天，可易科罰金，緩刑2年，仍可上訴。

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