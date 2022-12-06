高雄鴨肉飯名店鬧家變！怨孩子「不是我的」　老闆告前妻奪商標權

▲高雄一對夫妻共同創立鴨肉店，10多年來已有6家加盟分店，夫妻卻為爭商標權走上法院。（示意圖，非當事店／記者黃士原攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一對夫妻一同創業，在左營區經營小吃店賣鴨肉飯，因頗受歡迎每天都大排長龍，10多年來已有6家加盟分店。但夫妻倆卻因感情不睦鬧分手，為財產分配談不攏而爭吵不休，陳姓丈夫因不滿蔡姓妻子將鴨肉店商標權轉移到自己名下，怒告她偽造文書，橋頭地院審理，因證據不足，判蔡女無罪。

據了解，這家鴨肉店已經營17年，販賣鴨肉飯、鴨血糕、鴨腸等餐點，因品項多、價錢平價，吸引許多顧客上門，在餐館林立的商圈中也是高朋滿座，至今在高雄已擁有6家加盟店，是左營地區的名店。

判決指出，鴨肉店為夫妻倆共同創業，原本由丈夫負責食材開發，妻子負責服務工作及收支管理，攜手讓事業蒸蒸日上，但兩人卻早於2011年就離婚，只不過仍維持居關係，陳2019年決定和蔡姓妻子分手，兩人開始因17年來的所得談不攏而爭吵不休。

陳男指控，他2019年間發現蔡女所生的子女，通通和他沒血緣關係，所以想結束兩人關係。蔡女明知道他不願意將鴨肉店的商標權給她，卻趁幫員工辦理團體保險理賠時，向他要身分證影本，然後拿他的印章，於2020年1月17日上商標事務所辦理商標移轉契約，並向智財局申請商標權利移轉登記，損害他的權益。

法官審理，認為蔡女和陳男一同經營鴨肉飯店，當初都由蔡女負責辦理鴨肉飯商標的申請登記事宜，本來可以登記在她自己名下，因蔡女尊重陳男也是經營者，才以他名義辦理登計，等於陳男經蔡女同意，才成為商標登記名義人，蔡女實質上有權使用商標，無論在2人間有何移轉登記的行為都不足為奇，甚至不排除陳男已同意蔡女轉移商標後，又反悔以商標權人自居，另從兩人LINE對話截圖中，也沒看到蔡女詐取陳男身分證的內容，因證據不足，判蔡女無罪。