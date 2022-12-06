　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄鴨肉飯名店鬧家變！怨孩子「不是我的」　老闆告前妻奪商標權

▲鴨肉珍。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄一對夫妻共同創立鴨肉店，10多年來已有6家加盟分店，夫妻卻為爭商標權走上法院。（示意圖，非當事店／記者黃士原攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一對夫妻一同創業，在左營區經營小吃店賣鴨肉飯，因頗受歡迎每天都大排長龍，10多年來已有6家加盟分店。但夫妻倆卻因感情不睦鬧分手，為財產分配談不攏而爭吵不休，陳姓丈夫因不滿蔡姓妻子將鴨肉店商標權轉移到自己名下，怒告她偽造文書，橋頭地院審理，因證據不足，判蔡女無罪。

據了解，這家鴨肉店已經營17年，販賣鴨肉飯、鴨血糕、鴨腸等餐點，因品項多、價錢平價，吸引許多顧客上門，在餐館林立的商圈中也是高朋滿座，至今在高雄已擁有6家加盟店，是左營地區的名店。

判決指出，鴨肉店為夫妻倆共同創業，原本由丈夫負責食材開發，妻子負責服務工作及收支管理，攜手讓事業蒸蒸日上，但兩人卻早於2011年就離婚，只不過仍維持居關係，陳2019年決定和蔡姓妻子分手，兩人開始因17年來的所得談不攏而爭吵不休。

陳男指控，他2019年間發現蔡女所生的子女，通通和他沒血緣關係，所以想結束兩人關係。蔡女明知道他不願意將鴨肉店的商標權給她，卻趁幫員工辦理團體保險理賠時，向他要身分證影本，然後拿他的印章，於2020年1月17日上商標事務所辦理商標移轉契約，並向智財局申請商標權利移轉登記，損害他的權益。

法官審理，認為蔡女和陳男一同經營鴨肉飯店，當初都由蔡女負責辦理鴨肉飯商標的申請登記事宜，本來可以登記在她自己名下，因蔡女尊重陳男也是經營者，才以他名義辦理登計，等於陳男經蔡女同意，才成為商標登記名義人，蔡女實質上有權使用商標，無論在2人間有何移轉登記的行為都不足為奇，甚至不排除陳男已同意蔡女轉移商標後，又反悔以商標權人自居，另從兩人LINE對話截圖中，也沒看到蔡女詐取陳男身分證的內容，因證據不足，判蔡女無罪。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／發布通緝「孔祥志」！　台南88槍擊案重大進展
飆車害死人還打記者！靜安會騙光大安區富婆4千萬　50人被逮
壽山挖寶崩了！　結果一場空還賠慘
快訊／棒球場辦公室酒聚！　桃市府科長突倒地猝死
謝金燕19歲同框豬哥亮！　淚憶老爸76歲冥誕
LINE「14款貼圖」免費下載！　爽用到2023年暑假
藏鏡人當媽了！　「公開女兒萌照」罕見現聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南學甲88槍案兇嫌曝光！　台南地檢正式通緝50歲男子孔祥志

高雄鴨肉飯名店鬧家變！怨孩子「不是我的」　老闆告前妻奪商標權

飆車害死人囂張打記者！竹聯靜安會成員搞詐騙海削2億　50人被逮

沒發大財先掏錢！壽山挖寶一場空還造成崩塌　判賠軍備局49萬

快訊／棒球場辦公室酒聚！桃體育科長突倒地　搶救5天宣告不治

獨／台中小桃子母批「上新聞才要保母強制停托」　社會局回應了

無法喊救命…瘖啞人士民宅內「遭利刃亂砍」　鼠蹊部爆血倒地

噁男隨機要女高中生LINE　不滿被拉黑巧遇狂聊3hrs...臨走還強抱

陳沂出庭嗆雞排妹詭辯　戴名牌咖啡色圍巾藏心情密碼

14年前碧砂漁港浮屍案　項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

台南學甲88槍案兇嫌曝光！　台南地檢正式通緝50歲男子孔祥志

高雄鴨肉飯名店鬧家變！怨孩子「不是我的」　老闆告前妻奪商標權

飆車害死人囂張打記者！竹聯靜安會成員搞詐騙海削2億　50人被逮

沒發大財先掏錢！壽山挖寶一場空還造成崩塌　判賠軍備局49萬

快訊／棒球場辦公室酒聚！桃體育科長突倒地　搶救5天宣告不治

獨／台中小桃子母批「上新聞才要保母強制停托」　社會局回應了

無法喊救命…瘖啞人士民宅內「遭利刃亂砍」　鼠蹊部爆血倒地

噁男隨機要女高中生LINE　不滿被拉黑巧遇狂聊3hrs...臨走還強抱

陳沂出庭嗆雞排妹詭辯　戴名牌咖啡色圍巾藏心情密碼

14年前碧砂漁港浮屍案　項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家

「大腸鏡」多久照一次？醫曝「3大高風險族」：3年必照一次

明年經濟成長率估2.75％　國民黨團：政府除口號治國拿不出具體作為

柯文哲搭廉航返台被爆耍特權要求VIP待遇　北市府：空穴來風

台南學甲88槍案兇嫌曝光！　台南地檢正式通緝50歲男子孔祥志

練台生、蔡明忠大和解　練董不再金援北都有線電視

有線電視+寬頻3年1800元　台北有線電視搶客戶上演「割喉戰」

海空貨運高峰已過　中菲行11月營收年減43.2%　但後續仍將享有一定獲利

天母磺溪豪宅毛胚屋入手4年沒動過　讓利794萬脫手

居隔50天！他進店驚見整缸魚「融化成破布」崩潰：聞了想吐

哪些爆紅商品過氣了？大票人點名「一窩蜂始祖」是它：超瘋狂

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

社會熱門新聞

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

高虹安前辦公室主任傳交帳本　北檢兩大聲明回應

正妹練舞遭網紅性侵　經紀人曝鐵證GG

14年前基隆碧砂漁港無名屍　警靠2特徵助返家

高雄球棒隊狠砸車影片曝！網友：光聽聲音就嚇死

女友與麻吉溜滑梯上合體　男遭控性侵獲無罪

民宿員工領議會助理費　花蓮副議長收押

陳沂出庭嗆雞排妹詭辯　戴咖啡色圍巾藏密碼

撞飛路肩貨車駕駛致死　肇事男判拘59天

「你老公是3秒射」小三IG嗆聲　醫師娘崩潰怒告

女主播宮鬥意外曝月薪！她遭記9大過解雇怒告

基隆4路口科技執法　這路口抓312件最多

北市警擴大臨檢　開門驚見上百火辣酒店妹陪看世足

快訊／棒球場辦公室酒聚！桃體育科長突倒地猝逝

更多熱門

相關新聞

通緝犯隨身帶「手榴彈」　鑑識結果出爐

通緝犯隨身帶「手榴彈」　鑑識結果出爐

高雄市鳳山分局員警5日晚間逮捕一名毒品通緝犯，未料卻驚見梁姓嫌犯竟攜帶一顆手榴彈，把現場人員都嚇壞，警方不敢大意，先以防爆毯包裹處理，並通知八軍團防爆小組。稍早鑑識結果出爐，判定非屬實彈，內無火藥，為仿真假彈，後續由警方依案件偵辦扣存續處。

恆春版柬埔寨惡夢！詐團30萬包棟民宿當機房　

恆春版柬埔寨惡夢！詐團30萬包棟民宿當機房　

愛車停路邊被撞超不爽！謊報「我在車上有受傷」慘了

愛車停路邊被撞超不爽！謊報「我在車上有受傷」慘了

即／高雄工地驚傳女子墜樓！　3米高跌落地下室

即／高雄工地驚傳女子墜樓！　3米高跌落地下室

「你老公是3秒射」小三IG嗆聲　醫師娘崩潰怒告

「你老公是3秒射」小三IG嗆聲　醫師娘崩潰怒告

關鍵字：

鴨肉飯高雄偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

更多

最夯影音

更多
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面