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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與李貴敏唇槍舌戰　邱國正拋金句：我智商低、吳怡農是誰？

記者蘇晏男／台北報導

國防部長邱國正今（7日）列席立法院外交國訪委員會進行就「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」進行報告並備詢；但邱接受國民黨立委李貴敏質詢時，兩人一陣唇槍舌戰，邱接連拋出金句，例如「我智商是不高啦，所以委員問簡單一點」、「吳怡農是誰我也不知道」。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅在九合一大選後表示，避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官的共同責任；對於為何還要有軍售，孫說，因為「自我防衛能力是要遏阻戰爭發生」，美國很認真看待自身在《台灣關係法》下的責任，會像過去數十年來一樣和民選代表進行相關合作，草擬軍售相關計畫。李貴敏今以此質詢邱國正。

李貴敏問，孫曉雅稱美助台立場不改，但實際上美對我裝備有遲交情形，以您的高度，究竟什麼叫做美方建議適合台灣需要的軍售？遲交是不是跟拜習會，美方要表示示好有關，才會遲交，甚至有「避戰說」？邱國正回應，外國報導有其依據，但我們本來就要避戰，對軍人來講，強化戰備也是避戰方法之一 。

李貴敏追問，為什麼孫曉雅在選舉之後拋出避戰說？為什麼會有軍備遲交情形？是常態嗎？邱國正說，延遲應該不是常態，不該講是因為拜習會，而是俄烏戰爭的問題，供應鏈上受影響，有些做不出來或供應不足。

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，李貴敏認為邱國正誤會她的意思，而是美方有這樣的主張，我方就要針對此去思考自己能做到什麼；李再問，聽你的意思，美方沒說之前我方就在避戰，那台海之間為什麼會這麼緊張？邱則指出原因有政治、經濟跟外交等。

李貴敏表示，所以你要跟孫曉雅說，不是我方沒有避戰規劃，而是我方避戰規劃沒辦法阻止台海之間緊張。邱國正回應，「委員叫我跟孫處長去講嗎？」李貴敏則說：「沒有，我是說，你的意思是不是這樣？哎呀，部長如果你的智商只有這樣，我真的也很累」。邱國正回應，「我智商是不高啦，所以委員問簡單一點」。

「我問你簡單一點。」李貴敏接著改問，對於兵役延長，你說年底前，現在要12月中了，是因為你有壓力，牽涉到補選，所以現在不能公布？還是規畫都還沒規劃，現在才要規劃？邱國正聽聞後說，「我智商低不至於低到這地步」，稍早有講，程序要完成，若程序現在完成，他現在就公告。

李貴敏再問，依目前台灣情形，會不會向烏克蘭一樣全民皆兵狀況？邱國正表示，兩個國度不同。李貴敏追問，再簡單一點方式問，台灣會不會採取全民皆兵？邱國正指出，一旦作戰不就全民皆兵。

但李貴敏回應，那你知道你的前任（指馮世寬），當吳怡農提出全民皆兵時，他講說大家不要相信。不料，邱國正突說：「吳怡農是誰我也不知道。」讓李貴敏聽聞後驚訝道，吳怡農是誰你也不知道？邱國正回應，「我當然不知道，我為什麼要知道？」李貴敏再說，你不住在台北嗎？邱國正表示，「我沒有住台北啊，我住新北」，委員你把問題扯遠了，「他講什麼我為什麼要知道」，作戰自然就全民皆兵。

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