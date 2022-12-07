苗栗雜貨店遭搶！嫌犯拉滑套嚇闆娘「是真槍」得手2萬…2天後遭逮

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗縣苗栗市至公路一間雜貨店5日晚間發生搶劫案，一名30歲楊姓男子闖入準備關門的雜貨店，持槍控制老闆娘，搜刮收銀機內的2萬多元後逃離現場。今（7）日警方在黃昏市場順利逮到楊嫌，全案移送地檢署偵辦。

▲苗栗市至公路一間雜貨店5日晚間發生搶劫案。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）



警方說明，雜貨店老闆娘晚上準備拉下鐵門打烊時，楊嫌趁機鑽進店內，持槍控制老闆娘，接著拉著她往2樓走，但老闆聽聞聲音趕緊將門反鎖，老闆娘則是趁隙逃到3樓，請房客協助報警。楊嫌擔心警方到場，只能先將1樓收銀機內的2萬多元現金拿走，接著駕車逃離現場。

▲▼警方在楊嫌住處搜出槍枝與改造工具。



警方獲報查出該嫌身分，6日凌晨在苗栗市區發現楊嫌車輛，但攔截未果，後來在一處宮廟前發現做案車輛，並在附近田裡發現嫌犯的黑色布鞋。

7日凌晨4時許，警方在苗栗市黃昏市場發現楊嫌蹤跡，順利將其逮捕，並在其住處及棄置車輛地點附近水溝，找到做案用的手槍及改造子彈，全案移送地檢署偵辦。

▲老闆娘心有餘悸表示目前還會有陰影。



而老闆娘得知抓到嫌犯後，鬆了一口氣，她提到當時嫌犯拿手銬銬住她，還刻意拉槍枝滑套秀出2顆子彈說「這是真的槍」，她跟對方說，「你收銀機的錢拿一拿就走，你不要為難我，我也不為難你。」沒料到嫌犯不聽勸，還試圖跑到樓上搶劫，幸好老公見狀趕緊鎖門，才沒讓他得逞，但此事也讓她至今仍會有陰影。