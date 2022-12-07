火氣真大！6旬翁擋在捷運電梯門口　他好心拍肩提醒竟挨揍

記者張君豪／台北報導

11月15日傍晚19時許，北市捷運南京復興站1名60多歲老翁站在電梯出口處不動，導致後方通勤民眾無法順利進出。另名在場70多歲老翁拍肩膀提醒對方讓路，6旬翁當場惱羞成怒，認為對方刻意挑釁，憤而出拳攻擊，北市捷運警察隊獲報後派員到場，由於他揮拳造成對方受傷，警方依觸犯傷害罪嫌送辦。

▲北市捷運站兩名長者因阻擋電梯出入問題發生肢體衝突，捷警隊依法移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

捷運警察隊表示，當時轄下第三分隊警員曾志山、黃瑞益在捷運線上巡邏時，接獲民眾報案，捷運南京復興站發生旅客糾紛，警員趕赴現場處理，經了解係民眾於搭乘電梯時，6旬翁在電梯出入口前站立不動，導致後方民眾皆無法搭乘。一名熱心的7旬長者上前提醒，請他移動一下腳步微讓出空位，方便後方民眾進出，不料擋住電梯口的老翁竟出拳攻擊，造成其臉部腫脹挫傷。

北市捷運警察隊根據年度報案資料分析：今年1至11月份受理捷運系統內因細故釀成糾紛案件多達240件，其中妨礙通行計有20件，占糾紛案件8%。因上下班尖峰時間人潮眾多，最常見發生糾紛模式有碰撞踩踏、讓座、妨礙通行、未戴口罩及進出順序等，偶見彼此不滿拳腳相向，導致互相提告傷害、恐嚇等各種類型案例。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，可先請站務人員協助處理或撥打110報案電話，警方將立即到場協助，希望通勤民眾以同理心、彼此體諒包容，希望民眾能快樂出門，平安回家。

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