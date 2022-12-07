　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火氣真大！6旬翁擋在捷運電梯門口　他好心拍肩提醒竟挨揍

記者張君豪／台北報導

11月15日傍晚19時許，北市捷運南京復興站1名60多歲老翁站在電梯出口處不動，導致後方通勤民眾無法順利進出。另名在場70多歲老翁拍肩膀提醒對方讓路，6旬翁當場惱羞成怒，認為對方刻意挑釁，憤而出拳攻擊，北市捷運警察隊獲報後派員到場，由於他揮拳造成對方受傷，警方依觸犯傷害罪嫌送辦。

▲北市捷運站兩名長者因阻擋電梯出入問題發生肢體衝突，捷警隊依法移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市捷運站兩名長者因阻擋電梯出入問題發生肢體衝突，捷警隊依法移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲北市捷運站兩名長者因阻擋電梯出入問題發生肢體衝突，捷警隊依法移送。（圖／記者張君豪翻攝）

捷運警察隊表示，當時轄下第三分隊警員曾志山、黃瑞益在捷運線上巡邏時，接獲民眾報案，捷運南京復興站發生旅客糾紛，警員趕赴現場處理，經了解係民眾於搭乘電梯時，6旬翁在電梯出入口前站立不動，導致後方民眾皆無法搭乘。一名熱心的7旬長者上前提醒，請他移動一下腳步微讓出空位，方便後方民眾進出，不料擋住電梯口的老翁竟出拳攻擊，造成其臉部腫脹挫傷。

北市捷運警察隊根據年度報案資料分析：今年1至11月份受理捷運系統內因細故釀成糾紛案件多達240件，其中妨礙通行計有20件，占糾紛案件8%。因上下班尖峰時間人潮眾多，最常見發生糾紛模式有碰撞踩踏、讓座、妨礙通行、未戴口罩及進出順序等，偶見彼此不滿拳腳相向，導致互相提告傷害、恐嚇等各種類型案例。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，可先請站務人員協助處理或撥打110報案電話，警方將立即到場協助，希望通勤民眾以同理心、彼此體諒包容，希望民眾能快樂出門，平安回家。

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」　至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰　媽找人接她下課

天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫　這些人都成俎上肉

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
利菁結婚20年突爆「婚姻危機」！　主動和老公提離婚
快訊／北市旅館雙屍！　25、26歲男陳屍房內
拜登點名台積電照顧「這個小客戶」！　台下秒噴笑
她蝦皮賣「BT21」OK繃1組30元　慘了！最高罰1000萬
快訊／認定論文抄襲！　國民黨議長碩士學位遭撤銷
快訊／徐國勇請辭獲准　內政部長由花敬群代理
韓星級里長點名「我婆紫渝」！　粉絲見1句話驚呆
快訊／大批警力攻堅詐騙集團！　突擊畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙車手老婆騙警「他不在」　房間傳世足分析影音…被請「出櫃」

快訊／北市驚傳雙屍案！2男陳屍房內　發現時遺體已屍僵

醉男衝車陣亂攔車...整路交通大亂　員警強制管束「最高可罰5百」

火氣真大！6旬翁擋在捷運電梯門口　他好心拍肩提醒竟挨揍

餐廳服務生下班訪友撞左轉汽車　機車慘剩碎片...搶救整夜不治

刑事局苗栗抄詐騙集團　攻堅車上陣「勇警直衝2樓」搜索影像曝

台南西羅殿天公爐埋生雞腿！台中男落網　惡搞理由曝光：還願

失智老父便溺…慘遭拘禁陽台致死！女兒、女婿二審判決出爐

男持刀搶4百元「躲網咖被逮」　憂他沒錢吃飯...佛心菜販不願追究

家電人夫尬火辣美睫師！互稱老公老婆...正宮怒告意外揭千萬身價

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

詐騙車手老婆騙警「他不在」　房間傳世足分析影音…被請「出櫃」

快訊／北市驚傳雙屍案！2男陳屍房內　發現時遺體已屍僵

醉男衝車陣亂攔車...整路交通大亂　員警強制管束「最高可罰5百」

火氣真大！6旬翁擋在捷運電梯門口　他好心拍肩提醒竟挨揍

餐廳服務生下班訪友撞左轉汽車　機車慘剩碎片...搶救整夜不治

刑事局苗栗抄詐騙集團　攻堅車上陣「勇警直衝2樓」搜索影像曝

台南西羅殿天公爐埋生雞腿！台中男落網　惡搞理由曝光：還願

失智老父便溺…慘遭拘禁陽台致死！女兒、女婿二審判決出爐

男持刀搶4百元「躲網咖被逮」　憂他沒錢吃飯...佛心菜販不願追究

家電人夫尬火辣美睫師！互稱老公老婆...正宮怒告意外揭千萬身價

吳怡農負面聲量暴漲　2天竄升逼近8千則

免費吃早餐！12月住星級飯店「下殺2.8折」　加購高鐵票再打7.5折

曾被德儀踢出　張忠謀：「25年前美國惡夢、如今夢想成真」

米可白怕吻戲求救他主動點　大讚楊子儀「一次到位」

民進黨檢討敗選原因　本周開始辦3座談全面檢討

詐騙車手老婆騙警「他不在」　房間傳世足分析影音…被請「出櫃」

「找什麼人坐哪個位置」　綠委批：民進黨搶短線操作徒增困擾

食農好好玩／肉桂控必訪！彰化「279農場」香草秘境　手作精油噴霧

桃園跨年卡司曝！韓國女團「VIVIZ」壓軸演出

玄彬當爸後近況照公開　致命側顏＋全白造型網一看暴動

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

社會熱門新聞

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

KTV找傳播妹　男摸到「下面一包」崩潰揍人

外送員「機車進百貨」送餐　漢神巨蛋怒了

越南女來台念大學下海　林森北套房接客價碼曝　

富二代身亡小三攜子驗DNA　高大成曝秘辛

一次2000元！越南大奶妹嬌喘聲穿牆被抄

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

知名網購牛肉麵少東　竟是合成大麻製毒師

岳父說公司要賣了　女婿籌錢買股撈115萬被訴

通緝犯花5萬「買手榴彈」　被逮才知是玩具

正妹練舞遭網紅性侵　經紀人曝鐵證GG

秦綾謙淚控遭削1230萬　前夫一句冷回

藥師騎車送藥　撿拾飛落藥袋陳屍圳溝

更多熱門

相關新聞

台南西羅殿天公爐埋生雞腿　惡搞男子到案

台南西羅殿天公爐埋生雞腿　惡搞男子到案

台南市南勢街西羅殿，11月27日凌晨遭1名男子在天公爐埋入生雞腿，還噴米酒，台南市警二分局警方據報，深入調查查出台中1名30歲呂姓男子涉案，經前往台中將他傳喚到案，呂男辯稱他係為「還願」才會將生雞腿埋在天公爐，全案訊後將依公然侮辱廟宇罪嫌，將全案函送台南地檢署偵辦。

搶雜貨店　拉滑套恫嚇「是真槍」得手2萬

搶雜貨店　拉滑套恫嚇「是真槍」得手2萬

邱國正拋金句：我智商低、吳怡農是誰？

邱國正拋金句：我智商低、吳怡農是誰？

游淑慧控交接不確實　柯文哲嗆：她又不在交接團隊裡

游淑慧控交接不確實　柯文哲嗆：她又不在交接團隊裡

二殯工地賭天九牌「吵死人」　5工人送裁處

二殯工地賭天九牌「吵死人」　5工人送裁處

關鍵字：

捷運警察台北市南京復興站毆打肢體衝突電梯影音老翁推擠揮拳北捷

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

快訊／男星無預警宣布結婚！

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面