讓王鴻薇成「最強立委」　朱立倫譴責暴力：國民黨比民進黨更堅持清白

▲朱立倫今下午出席國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇頻打民進黨的黑道爭議，其辦公室昨日下午接到恐嚇電話，電話直言「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語，王鴻薇今（7）日指出，已申請隨扈保護。國民黨主席朱立倫表示，黨會團結所有力量一起協助王鴻薇成為台北市最強的立法委員，更嚴正譴責黑金，「我們比民進黨更堅持清清白白」。

朱立倫今日下午召開國民黨中常會，會中指出，從上上周開票之後，全黨都沒有一分鐘的高興跟一絲一毫的鬆懈，因為還有三場延長賽，必須全黨團結一致，。首先是嘉義市長黃敏惠要拚連任，黃的好表現得到嘉義市民的肯定，但民進黨傾全黨之力來抹黑、攻擊，希望全黨號召各方力量，讓嘉義市民都出來投票；朱立倫並預告，本周六晚上有造勢晚會，下周五也有另外一場造勢晚會，邀集各縣市當選人到嘉義為黃敏惠加油。

第二則是北市第三選區立委補選，朱立倫表示，候選人王鴻薇是大家最肯定的戰將，她腳踏實地，過去16年的好表現大家也是有目共睹，「團結力量一起協助王鴻薇成為台北市最強的立法委員」，肯定王鴻薇是三個孩子的媽媽，對於婦女、下一代的事物都很關心，要讓選民都看到她的政見，另外，南投立委補選也在徵詢當中，「這是國民黨的三場延長賽」。

最後，朱立倫嚴正譴責黑金暴力，「連王鴻薇都接到恐嚇電話，這是民主社會不容許的！」國民黨再次強調，長期以來最重視的排黑條款，都可以跟民進黨做比較，我們比民進黨更嚴格、更堅持清清白白。