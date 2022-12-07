九合一延長賽！國民黨挺黃敏惠10、16日嘉義大造勢　勝選縣市長出席

▲朱立倫今下午出席國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

因候選人過世而延後的嘉義市長選舉，將於12月18日投票，國民黨主席朱立倫今（7）日透露，國民黨連續兩周將舉辦2場造勢，邀新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長當選人蔣萬安等甫勝選的大咖南下參加造勢，幫爭取連任的嘉義市長黃敏惠助陣。

國民黨今舉行中常會，朱立倫致詞時表示，在九合一開票後，國民黨全黨沒有1分鐘的高興，也沒有一絲一毫地鬆懈，都知道還有3場延長賽正在進行當中，必須全黨團結一致共同努力，腳踏實地爭取勝選。

朱立倫透露，12月18日的嘉義市長選舉，黃敏惠要爭取連任，其表現得到嘉義市民的肯定，但是民進黨動用一切行政資源，全黨打一人，集中所有火力要來對付黃敏惠，國民黨當然有信心，也相信嘉義市民一定會支持黃敏惠；朱指出，在12月10日及16日晚上，國民黨將會舉辦2場造勢，會邀集連任的各縣市長和縣市長當選人到嘉義市幫黃敏惠加油，拜託嘉義市民12月18日投票給黃敏惠。

對於台北市第三選區立委補選，朱立倫則說，國民黨提名的王鴻薇是大家最肯定的戰將，在台北市也是最資深、腳踏實地深耕的市議員，過去16年表現獲得市民肯定，未來這段期間國民黨必須要團結所有力量，讓王能夠成為台北市最強的立委，和蔣萬安一起打拚，為台北市民努力。