盼改變從1218嘉義市開始　陳其邁：失敗從未擊倒民進黨

▲民進黨今天前往嘉義市舉行行動中常會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／嘉義報導

民進黨備戰12月18日嘉義市長選舉，7日下午將移師嘉義市舉行行動中常會，拉抬民進黨候選人李俊俋選情。代理黨主席的高雄市長陳其邁表示，儘管民進黨在九合一選舉遭受挫折，正在積極進行各項改革和檢討，要回應民意對民進黨的指教，民進黨過去也曾挫折、跌倒，但失敗從來沒有一次擊倒民進黨，在面對挫折的時候，腰要彎得更低，更謙卑地傾聽民意，期待「改變從嘉義市開始」。

民進黨今天在行動中常會前舉行記者會，李俊俋與陳其邁、黨籍立委陳明文、王美惠、黨籍市議員同台造勢，極力拉抬選情，另包括中常委鄭文燦、黃偉哲、柯建銘、陳世凱、陳茂松、蘇巧慧、王定宇、何志偉等人均與會。

陳其邁致詞時說，嘉義市在民主改革扮演重要關鍵角色，儘管民進黨在地方選舉遭受挫折，但是民主的真諦就在於選票一票票的計算，在經過敗選之後，民進黨目前正在積極進行各項改革和檢討，來回應民意對民進黨的指教，民進黨過去也曾經歷挫敗，挫折、跌倒、失敗從來沒有一次擊倒民進黨，他要提醒，在面對挫折的時候，腰要彎得更低，更謙卑地傾聽民意，讓台灣能夠更好，盼「改變從嘉義市開始，讓嘉義市能夠更好」。

陳其邁肯定李俊俋說，李提出許多接地氣的政策主張，在政見擬定過程中，也充分能解決嘉義市城市發展所面臨的瓶頸，例如長期國民黨執政下，嘉義市似乎在台灣經濟發展中缺席，相信李憑藉過去在國會問政經驗，能為城市勾勒一幅美好願景，呼籲市民要用選票改變嘉義市的未來，支持認真、在地打拚的李俊俋。

李俊俋致詞時表示，嘉義市長選舉是一場未完待續的延長賽，全國只剩下自己還在選舉，要用更堅強的信心和努力，告訴大家嘉義市需要改變，希望在經歷11月26日的挫敗之後，民進黨可以繼續堅強地站起來。

李俊俋坦言，在11月26日之後，支持者變得更焦慮，一方面幫忙找病因，一方面也希望民進黨更堅強，由於嘉義市幅員不大，他以徒步掃街的方式逐里拜訪，至今已經走完84個里，最近發現選民反應「你們就是罵得不夠兇、支票開得不夠多」，但他認為，做不到的就不會講，更重要的是支持者希望民進黨不要灰心。

李俊俋說，剩下11天將透過徒步掃街、廟口開講，讓民進黨「爭最後一口氣」，民進黨遇過失敗，但是民進黨還會再站起來，盼透過嘉義市長選舉勝選，同步拉抬台北市及南投縣立委補選選情。