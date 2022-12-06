神明也脫單了！台中「廣澤尊王」赴雲林娶親　超狂陣仗居民搶拍

▲廣澤尊王娶親，與妙應仙妃結為連理，娶親陣仗讓居民搶著拍照。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、柯振中／雲林報導

神明也要結婚！台中忠福堂的「廣澤尊王」與雲林縣土庫鳳山寺的「妙應仙妃」結婚，娶親的隊伍從台中趕赴雲林，夫妻三拜的畫面令人感到震撼。對此，忠福堂的執行長方銨茗表示，這段姻緣十分奇妙，是虎爺居中幫忙牽線，非常謝謝土庫鳳山寺給了機會，讓廣澤尊王能夠娶仙妃為妻子。

▼廣澤尊王娶親，與妙應仙妃結成連理。（圖／記者蔡佩旻攝）



方銨茗提到，相當感謝土庫鳳山寺，讓廣澤尊王有機會與妙應仙妃結成連理。方銨茗也分享了過程中的小故事，當初是虎爺仙來土庫，當時想說這裡有間百年大廟，於是來這裡稍作停留，虎爺接著當中間的媒人，替廣澤尊王、妙應仙妃牽線。

▲▼廣澤尊王的娶親隊伍相當盛大、熱鬧，引起許多居民關注。（圖／記者蔡佩旻攝）



方銨茗說，時機成熟時，他們來這邊放香條，並由主委親自擲筊，詢問妙應仙妃後，獲得了6次聖筊，仙妃也表達了嫁給廣澤尊王的意願。

▲▼廣澤尊王迎娶的陣仗相當盛大，還有樂器演奏。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林土庫鳳山寺委員郭建太表示，這次的娶親隊伍相當盛大、熱鬧，就像古代娶親的模樣。郭建太也說，其實廣澤尊王與妙應仙妃（聖姑娘）本來就是夫妻，這次娶親隊伍到來，是請分靈回到台中忠福堂安座、庇佑忠福堂香火鼎盛，信眾滿天下。

▼廣澤尊王迎娶妙應仙妃。（圖／記者蔡佩旻攝）



依據影片畫面，廣澤尊王迎娶的隊伍相當盛大，一行人從台中出發，徒步前往雲林土庫鳳山寺，還攜帶了許多嫁妝，娶親過程中，也有「夫妻三拜」的環節，就像古代娶親的傳統儀式，相當熱鬧。

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