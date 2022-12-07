　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

▲惟仕同濟會於三好酒店表揚18戶雲林家扶自強家庭，更邀請雲林縣長張麗善(左)到場勉勵自強家庭鄭小翠媽媽(右)，為她披上榮譽彩帶。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲惟仕同濟會於三好酒店表揚18戶雲林家扶自強家庭，更邀請雲林縣長張麗善到場勉勵自強家庭鄭小翠媽媽，為她披上榮譽彩帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

惟仕同濟會今（7）日由陳明宗會長率領同濟人，於三好酒店表揚雲林家扶18位家長，見證「惟」笑開啟、感人故「仕」，肯定18位家長獲選自強家庭表揚當之無愧；家扶基金會董事蕭文龍特別致贈感謝狀於陳明宗會長。

惟仕同濟會長陳明宗邀請雲林縣長張麗善、國際同濟會台灣總會中A區主席楊裕進、及家扶基金會董事蕭文龍為18位自強家庭披掛榮耀彩帶、獎座、花束等，其昂首向前撐起溫暖的家，生命歷程讓人敬佩。陳明宗會長更贈送「大同電鍋」，象徵「好用、耐操」肯定不畏艱苦迎向燦爛光明。

▲惟仕同濟會於三好酒店表揚18戶雲林家扶自強家庭，更邀請雲林縣長張麗善(左)到場勉勵自強家庭鄭小翠媽媽(右)，為她披上榮譽彩帶。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲惟仕同濟會會長陳明宗邀請雲林縣縣長張麗善參與雲林家扶自強家庭表揚大會，其中肯定柯佩芸媽媽(右四)及鄭小翠媽媽(右三)的樂觀營生活的態度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善於會中嘉許雲林家扶柯佩芸媽媽，在先生生病就醫期間往返台中雲林兩地跑，而在喪夫後，強忍悲痛扛起養育四個女兒重擔，學習開計程車及修車技能，歷經困難重重通過計程車正式執業證照考試，成為計程車司機獲得穩定工作。除肯定柯媽媽抱持樂觀正向態度面對難關，更加許她諄諄教誨孩子們感恩飲水思源回饋社會。

▲惟仕同濟會於三好酒店表揚18戶雲林家扶自強家庭，更邀請雲林縣長張麗善(左)到場勉勵自強家庭鄭小翠媽媽(右)，為她披上榮譽彩帶。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「惟」笑開啟感人故「仕」，惟仕同濟會肯定雲林家扶18戶自強家庭，為這群家長們披掛榮譽彩帶、贈與獎座與花束。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

家扶基金會蕭文龍董事分享，除了柯佩芸、鄭小翠還有吳宗燦、吳福氣、吳麗華、李雪香、沈亞臻、阮氏雲、林淑玲、洪小喬、紀孟妤、莊雅惠、許婉慧、陳清、陳鈺穎、趙秋萍、劉陳彩雲、蔡佳君等共18位自強家庭，他們不畏困境仍勇敢迎向曙光，其生命故事是社會最佳教科書刻苦自立的典範。

雲林家扶中心主任廖志文主感謝張麗善縣長蒞臨勉勵18位家長，更感謝中A區惟仕同濟會，陳明宗會長率領惟仕同濟家人，走入偏鄉深耕雲林，來肯定表揚18位自強家庭的優秀，是「愛與堅毅的典範」透過社會良善資源支持，撫養教育下一代，傳遞正向精神，給這些家庭實質的肯定鼓勵。

▲惟仕同濟會於三好酒店表揚18戶雲林家扶自強家庭，更邀請雲林縣長張麗善(左)到場勉勵自強家庭鄭小翠媽媽(右)，為她披上榮譽彩帶。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲惟仕同濟會會長致贈大同電鍋，象徵好用耐操的精神給雲林家扶18位自強家庭家長們。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►台鐵工程車撞電桿車尾甩90度！2人送醫現場血跡斑斑...影片曝光

►台電雲林區營業處長交接　許一女正式接任...盼積極開發電源

►國1追撞！休旅車頭塞進大貨車尾　駕駛腦漿外溢當場死亡

►北港深夜「特技」片！白車高速甩尾...噴民宅跨疊路邊車

►神明也脫單了！台中「廣澤尊王」赴雲林娶親　超狂陣仗居民搶拍


 

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
大升級！iPhone 15曝三大更新「接近Pro版」
CNN點名：台灣交通令人卻步　不利國際觀光
快訊／才爆9年婚變！男星無預警宣布結婚　娶「美女主播」
快訊／陸防疫大鬆綁！　健康碼成過去式
熱心藥師騎車送藥　陳屍圳溝「手中緊握藥袋」！死因曝光
邱國正拋金句「我智商低、吳怡農是誰？」　立委嚇傻
快訊／外送員「騎車進百貨」挨轟！　foodpanda回應了
只有今天！　「珍珠鮮奶茶買1送1」開搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

微型電動二輪車新制上路！　防制交通事故　屏東警祭6大策略

愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

優化兒童就醫　瑞信贊助屏東榮民總醫院兒童門診友善醫療環境

南迴驛裝潢圖象設計疑未經授權　台東縣府：尊重原創藝術智慧

魚池國中「紅鑽茶」紅進全國競賽　獲健康飲食小主播國中組第3

「愛我就幫匯土地增值稅」黃昏戀遇愛情詐騙　男險遭詐8萬元

2022四重溪溫泉季系列活動　溫泉市集12／10登場

友善有愛+職場無礙+進用身障者 屏東執行分署獲第20屆金展獎

遊客人車受困台東卑南山區　溫泉警即刻救援

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

微型電動二輪車新制上路！　防制交通事故　屏東警祭6大策略

愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

優化兒童就醫　瑞信贊助屏東榮民總醫院兒童門診友善醫療環境

南迴驛裝潢圖象設計疑未經授權　台東縣府：尊重原創藝術智慧

魚池國中「紅鑽茶」紅進全國競賽　獲健康飲食小主播國中組第3

「愛我就幫匯土地增值稅」黃昏戀遇愛情詐騙　男險遭詐8萬元

2022四重溪溫泉季系列活動　溫泉市集12／10登場

友善有愛+職場無礙+進用身障者 屏東執行分署獲第20屆金展獎

遊客人車受困台東卑南山區　溫泉警即刻救援

家電人夫尬火辣美睫師！互稱老公老婆...正宮怒告意外揭千萬身價

柯文哲怒喊提告　卓冠廷反嗆「轉移焦點」：民眾黨有寄生國會往例

BMW增添第6個亞太生產據點　3＆5系列、X3、X5未來可能出自這個廠

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

EPEX台北挑戰一天兩場演唱會：很幸福～　月底衝台南跨年

快訊／年終賽首戰！戴資穎不敵何冰嬌　接下來戰「泰國雙姝」

快訊／今增26死！本土+16694「比上周降5.5%」

《英雄聯盟》LSB公開明年陣容　前DK上路加入、Ryu成為主教練

王鴻薇遭電話恐嚇　她提4種可能狠酸：都自己人為什麼要報案？

試手氣了！超商豪送「2台10萬機車」只剩21天　抽獎資格曝光

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

地方熱門新聞

神明也會結婚！台中「廣澤尊王」雲林娶親

桃園議會審112年總預算　綠營退回重審失敗

桃園112年總預算是否重審？　兩議員互槓

桃青新創菁英年會　首創VIP制

萬丹胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

台南市議會國民黨團力挺李文俊連任

顏維廷榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

為了逼債12人打死欠債男二審駁回上訴

捐贈南消滅火毯及救助器材

2022縣市幸福指數大調查　「這城市」施政滿意度六都之冠

南警交通執法獲頒金安獎表揚

深夜改裝車「炸街」擾民　里港警監環聯手打擊

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

3姊弟火場慘死　陌生阿伯登門送暖

更多熱門

相關新聞

台鐵工程車撞電桿車尾甩90度！2人送醫

台鐵工程車撞電桿車尾甩90度！2人送醫

雲林斗六市今（7）日凌晨發生一起自撞車禍，一輛由曾姓男子所駕駛的藍色工程車不明原因撞擊右側電線桿，當下車上2人員受困，警消獲報到場將2人救出送醫，車上留下斑斑血跡目驚心，車禍原因尚待警方進一步釐清。

神明也會結婚！台中「廣澤尊王」雲林娶親

神明也會結婚！台中「廣澤尊王」雲林娶親

台電雲林區營業處　新、卸任處長今交接

台電雲林區營業處　新、卸任處長今交接

北港朝天宮遶境　300年來首度停駕入雲林縣府

北港朝天宮遶境　300年來首度停駕入雲林縣府

糖都虎尾再傳糖香　五分車將穿梭市區

糖都虎尾再傳糖香　五分車將穿梭市區

關鍵字：

雲林家扶中心雲林縣長張麗善惟仕同濟會家扶基金會

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

國7全長23公里　2028年分段完工通車

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面