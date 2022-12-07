愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

▲惟仕同濟會於三好酒店表揚18戶雲林家扶自強家庭，更邀請雲林縣長張麗善到場勉勵自強家庭鄭小翠媽媽，為她披上榮譽彩帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

惟仕同濟會今（7）日由陳明宗會長率領同濟人，於三好酒店表揚雲林家扶18位家長，見證「惟」笑開啟、感人故「仕」，肯定18位家長獲選自強家庭表揚當之無愧；家扶基金會董事蕭文龍特別致贈感謝狀於陳明宗會長。

惟仕同濟會長陳明宗邀請雲林縣長張麗善、國際同濟會台灣總會中A區主席楊裕進、及家扶基金會董事蕭文龍為18位自強家庭披掛榮耀彩帶、獎座、花束等，其昂首向前撐起溫暖的家，生命歷程讓人敬佩。陳明宗會長更贈送「大同電鍋」，象徵「好用、耐操」肯定不畏艱苦迎向燦爛光明。

▲惟仕同濟會會長陳明宗邀請雲林縣縣長張麗善參與雲林家扶自強家庭表揚大會，其中肯定柯佩芸媽媽(右四)及鄭小翠媽媽(右三)的樂觀營生活的態度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善於會中嘉許雲林家扶柯佩芸媽媽，在先生生病就醫期間往返台中雲林兩地跑，而在喪夫後，強忍悲痛扛起養育四個女兒重擔，學習開計程車及修車技能，歷經困難重重通過計程車正式執業證照考試，成為計程車司機獲得穩定工作。除肯定柯媽媽抱持樂觀正向態度面對難關，更加許她諄諄教誨孩子們感恩飲水思源回饋社會。

▲「惟」笑開啟感人故「仕」，惟仕同濟會肯定雲林家扶18戶自強家庭，為這群家長們披掛榮譽彩帶、贈與獎座與花束。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

家扶基金會蕭文龍董事分享，除了柯佩芸、鄭小翠還有吳宗燦、吳福氣、吳麗華、李雪香、沈亞臻、阮氏雲、林淑玲、洪小喬、紀孟妤、莊雅惠、許婉慧、陳清、陳鈺穎、趙秋萍、劉陳彩雲、蔡佳君等共18位自強家庭，他們不畏困境仍勇敢迎向曙光，其生命故事是社會最佳教科書刻苦自立的典範。

雲林家扶中心主任廖志文主感謝張麗善縣長蒞臨勉勵18位家長，更感謝中A區惟仕同濟會，陳明宗會長率領惟仕同濟家人，走入偏鄉深耕雲林，來肯定表揚18位自強家庭的優秀，是「愛與堅毅的典範」透過社會良善資源支持，撫養教育下一代，傳遞正向精神，給這些家庭實質的肯定鼓勵。

▲惟仕同濟會會長致贈大同電鍋，象徵好用耐操的精神給雲林家扶18位自強家庭家長們。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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