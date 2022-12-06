論文抄襲連環爆「立委要台大檢討」　校方：依立院決議辦理

▲論文抄襲連環爆，立委要求教育部與台大提出改進方案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，台大更因為林智堅、鄭文燦兩人抄襲被撤銷學位，成為各界矚目焦點，立委陳以信昨（5日）更提案，教育部應立即要求台大檢討問題癥結，並提出改進方案，台大今（6日）表示，會依照立法院決議辦理。

今年九合一大選前後，論文抄襲而被撤銷事件連環爆，首先是前新竹市長林智堅因為論文抄襲，先被台大撤銷國發所碩士學位，之後又因論文抄襲被中華大學撤銷碩士學位，緊接著是前立委蔡壁如因為論文抄襲，被德明財經科技大學撤銷學位，上周則是桃園市長鄭文燦因為論文抄襲被撤銷台大國發所碩士學位，立委蔡適應則因論文抄襲被撤銷台北大學博士學位。

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由於台大國發所為這波論文抄襲案的引爆點與風暴中心，而林智堅、鄭文燦的指導教授，都是目前國安局長陳明通，外界質疑陳明通指導的學生當中，還有許多未爆彈，昨有多名立委，要求將陳明通指導的173篇論文全公開或徹查，但教育部長潘文忠則反對，因為沒有國家因為個案而要求通盤徹查。

昨立委陳以信更在立院提案，要求教育部應立即要求台大提出說明，檢討問題癥結，並在一個月內提出改進方案，之後則修改為教育部需要再明年一月前提出改進方案，各大學改進意見也要在改進方案中。

對此，台大今天回應，會依照立法院決議辦理。