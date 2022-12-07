昨預言「很快下台」急改口　高嘉瑜傳訊陳明通道歉：對恩師不敬

▲高嘉瑜昨天晚間貼出與陳明通的合影。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者呂晏慈／台北報導

政壇論文門風波延燒，媒體報導，民進黨立委高嘉瑜6日接受專訪時稱，黨內已經都有共識，請大家不用擔心，「（國安局長陳明通）應該很快會下台」，但晚間急改口向恩師道歉。高嘉瑜7日上午受訪說，陳明通是自己的恩師，這樣對老師非常不敬也抱歉，因此她特別透過臉書和傳訊息向陳道歉，並指外界期盼民進黨改革，不管是黨主席或內閣改組「會非常的快」，會讓外界有耳目一新的感覺。

媒體報導，高嘉瑜昨天中午接受網路直播節目專訪時表示，論文案對民進黨就是顆不定時炸彈，可以自己先處理、統一說明，且內閣已經要改組，國安局長又是很重要的位置，「黨內都有這樣的共識，不用擔心，應該很快會下台」；不過高嘉瑜晚間發出聲明指，媒體新聞標題「高嘉瑜說陳明通很快會下台」與她受訪語意重點完全不同。

高嘉瑜今天上午前往財政委員會質詢前受訪表示，昨天受訪時她是針對整個內閣改組「應該很快」，新聞標題「陳明通很快會下台」跟自己的語意不符，陳明通是自己的恩師，這樣對於老師非常不敬也抱歉，所以她昨天特別在臉書上公開道歉，也傳訊息給陳明通道歉，陳則回應非常體諒、希望她好好照顧自己。

高嘉瑜表示，陳明通老師對於學生非常關愛、包容，但有時候學生也要自己為自己負責，老師可能給學生一個參考的方向，但最後還是要靠學生自己完成論文的寫作，如果把責任全部歸咎到老師身上，其實也不公平，這件事社會自有公評。

高嘉瑜說，內閣改組可能會做全新的思考，畢竟大家也期待有全新的氣象，她認為，內閣改組應該會做全盤考量。

媒體詢問，有網友留言指希望高嘉瑜退黨？高說，她聽到的民意是，支持者希望自己留在民進黨裡面勇敢發聲，有不一樣的聲音，無論如何，大家都是希望民進黨更好，只是方向可能不一樣，如何尋找出共識、一起努力，是未來改革的重點，「就是把自己做好就好」。