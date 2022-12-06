快訊／高嘉瑜貼陳明通合照　改口「下台說」致歉：沒有忘師恩

▲高嘉瑜晚間貼出與陳明通的合影。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者呂晏慈／台北報導

政壇論文門風波延燒，媒體報導，民進黨立委高嘉瑜6日接受專訪時稱，黨內已經都有共識，請大家不用擔心，「（國安局長陳明通）應該很快會下台」。不過，高嘉瑜晚間貼出一張與陳明通的合影照片表示，新聞標題與自己的語意完全不同，「陳明通老師是嘉瑜授業之師，嘉瑜對師恩沒有或忘。」

媒體報導，高嘉瑜今天接受網路媒體專訪時表示，論文案對民進黨就是顆不定時炸彈，可以自己先處理、統一說明，且內閣已經要改組，國安局長又是很重要的位置，「黨內都有這樣的共識，不用擔心，應該很快會下台。」

不過，高嘉瑜晚間發布聲明稱，針對今日媒體「高嘉瑜說陳明通很快會下台」報導，該新聞標題與她受訪語意重點完全不同，特此澄清說明，並對她受訪發言所造成的相關誤解與困擾進行深自檢討，更要對陳明通老師在此公開致歉，並再次說明，新聞標題非她原意。

高嘉瑜說，今日她接受媒體採訪，被問及陳明通局長是否會下台時所做的分析回答，是針對整個內閣在未來可能發生改組此一情形，並非針對陳明通局長個人，而是指內閣為回應人民期盼，可能近期就會有改組動作，「陳明通老師是嘉瑜授業之師，作為老師，通師一向關懷愛護學生，嘉瑜對師恩沒有或忘，因此對今日新聞造成風波一事，深感抱歉。」