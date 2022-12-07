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為了逼債12人活活打死欠債男　二審駁回上訴

▲為了逼債打死被害人，台南高分院駁回王麒竣等4人上訴。（圖／記者林悅攝）

▲為了逼債打死被害人，台南高分院駁回王麒竣等4人上訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

男子鄭名竣與王麒竣、林呈祐及蘇姓少年等人有債務糾紛，王、林夥同蘇姓少年等5人找鄭男討債，另與鄭男也有糾紛的梁家豪、林宗閔找另5名少年對鄭男尋仇，12人先後拿球棒、鐵棒、棍棒等圍毆鄭男致傷重不治，一審依傷害致死罪判已成年王男等4嫌7年6月至9年徒刑，案經上訴二審，7日台南高分院宣判駁回上訴。

台南地檢署本依殺人罪嫌起訴，惟台南地院一審法官改依傷害致死罪，判王麒竣7年6月徒刑；林呈祐9年徒刑；梁家豪與林宗閔同為8年6月徒刑；其他8名涉案少年由少年法庭另案審理，案經上訴二審，台南高分院判決駁回上訴。

王麒竣、林呈祐與蘇姓少年等人與鄭姓男子有債務糾紛，2021年6月22日晚間，王、林約蘇姓等3名少年，駕車前往台南新化區鄭男住處討債，鄭男同意搭對方車輛到其它地方討論債務問題。

惟到了台南新化虎頭埤山區，王、林等5人見鄭男說詞反覆，極不配合，即拿鋁棒、木棍等器物，朝鄭男身上毆打、痛擊，逼鄭男還錢。蘇姓少年也通知與鄭男有糾紛的男子梁家豪、林宗閔兩人，梁、林也帶另5名少年趕到現場。

梁、林等7人到場後也逼問鄭男債務一事，同樣拿鋁製球棒、木棒等器物，圍毆已被打得無力反抗的鄭男身體、手腳，鄭男遭打趴在地，蘇姓少年再拿木椅砸向鄭男頭部，12人因未能討得金錢，梁、林等人即先行離去。

6月23日凌晨1時許，王麒竣等人將鄭男載回台南新化租住處，此時鄭男已奄奄一息、全身癱軟無法站立，王嫌一方把鄭男拖回房間，鄭男交出郵局提款卡，蘇姓少年到郵局提領卻未取得款項，折回鄭男租住處，再次拿器物毆打鄭男，之後王、林等一行人才開車離去。

案經鄰居聽聞鄭男住處有爭吵打鬥聲，並聽聞鄭男哀嚎聲，於同日上午11時前往查看，見鄭男傷痕累累趕緊報案，警方到場發現鄭男已傷重死亡，循線將王麒竣、林呈祐、梁家豪、林宗閔與另8名少年查緝到案，經檢方起訴。

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