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殺害分屍84歲老父成人彘求輕判　檢察官：人倫慘劇請法院重判

▲▼永和無頭屍案，分屍案，符男被移送到分局，低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

▲永和分屍案，符男二審求輕判。（圖／記者游宗樺攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市永和區日前發生駭人聽聞的殺父分屍案件，男子符冠羣不滿84歲的老父親「照顧需求過高」，狠心殺害父親後分屍，並將屍體棄屍水溝，由於遺體僅有軀幹，缺少頭部與四肢，媒體稱呼為「人彘分屍案」。一審符男遭重判19年，二審高院30日言詞辯論終結，符男請求輕判，但檢方認為本案為「人倫慘劇」，請求重判。

判決指出，現年55歲的符姓男子父母親離婚超過30年，符男與母親同住，並積極照顧母親需要；父親則獨自在安養院居住，一直到案發前幾天，符男才將父親接回同住。但疑似父親經常指使符男與母親，嚴重影響母子原本的生活，而且符男懷疑父親多次企圖進房間侵犯患有重度憂鬱症的母親，造成母親極大精神壓力。於是符男在去年11月28日趁父親午睡時，以枕頭悶死父親。

符男殺害父親後，隨即將屍藏放在頂樓加蓋空間。但他擔心母親發現屍臭，案發後1週，符男先將屍體裝進行李箱外出丟棄，但因行李箱不夠大，無法裝入。符男拿出美工刀與鋸子等工具，將屍體肢解，分成軀體與頭部、四肢等部位；隔天凌晨再拖著行李箱走到永和區水源橋上，傾倒屍體、衣物與工具進瓦窯溝內。屍體2天後遭民眾發覺浮出水面，經通報後，警方撈出缺少頭部的軀幹，媒體遂以「人彘分屍案」稱呼。檢警隨後循線逮捕符男，聲押獲准，並依照「殺害直系血親尊親屬」、「毀壞屍體」等罪，提起公訴。

一審將符男重判19年。案經上訴，高等法院二審30日再度開庭審理時，符男並未多說，除了對於檢方及一審判決認定的犯罪過程、手段及觸犯罪名，全都承認以外；他僅表示「只是想保護母親」才這樣做，否認預謀殺人，請求法院輕判，讓他可以早日回去照顧母親。

至於檢方則論告，認為本案雖然駭人聽聞，但案發後竟沒有家人願意提告追究，不過終究是「子弒父的人倫慘劇」，建請法院加重其刑。全案辯論終結，訂於12月21日宣判。

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