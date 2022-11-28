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淫狼攝影師下藥…小模喝了後「斷片」！只記得全裸趴跪

▲桃園市張姓中醫師3年前在咖啡飲料摻入安眠藥趁機迷姦女子，地院法官刑事重判10年有期徒刑、民事部分判處賠償129萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子遭下藥後性侵，攝影師二審重判10年。此為示意圖。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市徐姓男子前年以拍攝專輯封面為由，約了一名20歲的女網友小曼（化名）前來工作室，並趁機在熱巧克力中下藥，迷昏小曼。小曼恍惚間，只記得自己全裸趴跪，遭徐男性侵得逞。一審將徐男重判10年，案經上訴，高等法院二審仍將徐男判刑10年。可上訴。

判決指出，徐男2019年4月間，透過交友軟體認識小曼，到了隔年1月間，徐男私訊小曼，稱急需小曼至他的工作室拍攝專輯封面，在傍晚將小曼找來大安區的租屋處中。小曼到場後，因天氣寒冷，徐男假意拿出一杯熱巧克力，讓小曼飲用。

殊不知飲料中已經被徐男摻入氟硝西泮（Flunitrazepam，即FM2），小曼喝下沒多久，就開始意識不清，最後躺在徐男的床上睡著。徐男這時開始性侵小曼，小曼在恍惚中，依稀記得因疼痛而稍微醒來，發現自己全裸趴跪，徐男正打算從身後進攻，小曼只問了「Are you fucking my ass？」後又睡著。還好小曼男友這時趕來，趕緊將小曼帶走並驗傷。小曼體內被驗出FM2反應，也發現遭到性侵，因此提告，徐男遭提起公訴。

一審法院審理時，徐男否認犯罪，辯稱2人原本很開心地談天，後來小曼自己躺在他的床上，雙方情投意合後才發生關係，徐男很堅持的說，已經取得小曼的同意才繼續，並未下藥性侵。

但一審法院根據小曼手機中無意錄下的影片，發現手機鏡頭對著天花板，錄下雙方對話，小曼確實逐漸語無倫次，甚至一再問「What's that？」。另外再根據醫院檢驗結果，一審法院認定徐男確實下藥性侵，考量他犯後毫無悔意、不斷狡辯，因此一審重判他有期徒刑10年。案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定徐男有罪，因此駁回上訴，再度將他判刑10年。

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