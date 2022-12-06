中信內湖購買行政大樓資訊機房案　張明田二審2罪分別判刑8年半

▲中信金前財務長張明田。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

中信金前財務長張明田，被控涉嫌主導中信金低價買進台北內湖區2筆土地做為中信資訊機房、行政大樓，再高價轉賣給中信金，套利8億餘元，一審將他重判有期徒刑15年、併科罰金5億元。案經上訴，高等法院二審6日仍認定他有罪，依照2個《證券交易法》「特別背信罪」分別判刑8年半，併科罰金3億9千萬元。可上訴。

此外，同案被告包含前中信銀主任秘書陳永晉，一審遭判刑13年，二審也被認定犯下2罪，分別判刑8年。張明田胞弟、慶瑞開發董事張明人，一審遭判刑14年、罰金3億元，二審也認定2罪，分別判刑6年。另外一審遭重判的前中信金副總經理柯弘達、協理陳立三，二審均改判無罪。

本案因中信金在2005年7月間，以51.3億元的價格，向多家建設公司買下內湖2千多坪的建地、上萬坪的建物，並內定為中信銀行政大樓與資訊機房。但檢調單位懷疑張明田等人疑似透過人頭戶，勾結建商哄抬土地單價，再賣給中信金，從中套利。全案偵查終結後，檢方對張明田等人提起公訴。

一審判決眾人有罪後，上訴二審，高院經調查後，認為張明田等人於購買資訊機房用地時，違背忠誠義務，使中信金、中信銀因而為不合營業常規之不利益交易，藉以套取不法利得；並致中信金、中信銀遭受重大損害1億8,234萬5,320元。

另外高院也認為，張明田等人於行政大樓用地案時，也違反義務而為不合營業常規之不利益交易，致使中信損失7億1,092萬8,200元。由於2案間隔時間超過1年，高院改認定為不同犯罪行為，認定張明田等人共犯下2罪，分別判刑。