醫師偷吃護理師生子　她等不到醫師休妻大鬧還須賠償80萬

▲已婚醫師偷吃已婚護理師還產子，造成雙方家庭破碎，護理師還須賠償80萬元。此為示意圖。（圖／記者周亭瑋攝）

記者吳銘峯／台北報導

已婚的錢姓護理師與同院的醫師有染，還替對方生孩子。錢女原本希望對方能離婚與她另結家庭，但等了3年都沒結果，最後帶著孩子到醫生家要求給個交代，醫師娘才知枕邊人的背叛。醫師娘起訴向錢女求償，一審判賠80萬，案經上訴，高院二審仍判賠80萬。全案確定。

本案黃姓醫師娘起訴指出，與丈夫結婚近30年，育有3名子女，對於家庭的付出盡心盡力，讓丈夫得以無後顧之憂的發展醫師志業。不料丈夫與錢女因同科別之護理師及醫師而結識，且錢女明知丈夫為有婦之夫，竟從2016年到2021年間交往並多次發生性關係。

丈夫一直到2021年12月初才告知這段不倫關係，而錢女得知後，竟在當年12月底，尾隨其他住戶到自家前，當著丈夫的面要求2人離婚，毫不顧及自己的感受。醫師娘說，因錢女與丈夫不倫關係而深受打擊，不斷哭泣導致白內障惡化，更因情緒崩潰而自2022年3月起求助於身心科，經診斷患有「適應障礙症併焦慮情緒」之疾患。因此起訴要求錢女賠償120萬元。

錢女拒絕賠償，她辯稱，雖然發生不倫但並非自己主動，乃醫師在工作場所，利用上下不平等的優勢對身為護理師的自己施壓而發生性關係，她不知如何應對，逐漸對醫師言聽計從。一直到2018年發現懷孕後，是醫師堅持要她把孩子生下來，並承諾會在孩子3歲以前給她們母子一個完整的家及應有的名份；自己也在醫師的慫恿下，於2021年3月間與丈夫離婚。不料孩子即將滿3歲之際，醫師卻開始避不見面，也連絡不上，她才會帶著孩子到醫師住處求見。錢女更哭訴，交往期間已經為了醫師墮胎2次，不料孩子出生後，醫師3年內更只見孩子6次；現在事發之後，還直接斷絕往來，自己所受痛苦及傷害程度遠超出醫師娘。

一審法院審理後，認定錢女確實侵害醫師娘配偶權，判賠80萬元。雙方均上訴，第二審高等法院審理後，也認為一審判決合理，因此駁回上訴，仍判賠80萬元，全案確定。