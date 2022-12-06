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游錫堃：台灣波蘭共享民主價值　談兩岸「善將獲勝」

▲▼游錫堃接見及款宴波蘭國會友臺小組主席安鄒（Waldemar Andzel）一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃接見及款宴波蘭國會友台小組訪團。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃6日接見「波台國會小組」主席安鄒（Waldemar Andzel）一行，他表示，波蘭和台灣在民主化歷程有很多相似之處，都面臨強鄰侵擾，一路走來艱辛坎坷，是犧牲許多人的生命換來的，相當不易，台灣民主百年追求，百年來的台灣遭受被殖民、屠殺和戒嚴統治，所以台灣人非常珍惜現在的民主生活方式，一定會堅定守護台灣的民主。

游錫堃會後透過臉書分享，安鄒主席說波蘭國會的友台小組是波蘭議會中同類型組織第二大的，有94位成員，大家都非常支持台灣，也對中國打壓台灣感到惋惜，儘管台波分居歐亞，正各自面臨前所未有的嚴峻挑戰，但自己深信，正如波蘭第一位民選總統華勒沙（Lech Walesa）先生於1996年11月訪台演說中提到的「善將獲勝」。

游錫堃表示，午宴中在烏克蘭難民、台波軍工產業合作、半導體產業合作、區域安全、農產貿易進口等諸多議題交換看法，他特別敬佩波蘭人民接待300萬名烏克蘭人在家中同住，也在席間代表台灣國會向波蘭救民濟世的精神致敬，期待在台波兩國更堅定的合作下，共同守護自由、民主、人權的普世價值，並捍衛全球和平穩定發展。

▲▼游錫堃接見及款宴波蘭國會友臺小組主席安鄒（Waldemar Andzel）一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游錫堃接見及款宴波蘭國會友臺小組主席安鄒（Waldemar Andzel）一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

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