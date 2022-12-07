台積電赴美設廠　英特爾執行長「快閃訪台」發文表示歡迎

▲英特爾執行長基辛格將展開訪台2日快閃行程。（圖／英特爾提供）

記者張靖榕／綜合報導

台積電美國亞歷桑納州鳳凰城晶圓廠6日舉行首批機台進廠典禮，美國總統拜登也出席，不過老牌大廠英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）也在同時間來台訪問，與台積電的先進製程競賽意味明顯。基辛格也發布推文，表示歡迎台積電支持美國製造。

基辛格於台灣時間今（7日）凌晨2時許發文，歡迎台積電在亞利桑那州設廠並展現對「美國製造」的支持，英特爾堅信全球多樣性布局與具有韌性的半導體製造營運的價值。

▲美國總統拜登出席台積電晶圓廠移機典禮。（圖／達志影像／美聯社）

基辛格接著表示，英特爾1980年代就進駐當地製造生產，對於建立當地經濟生態系以及人才庫的培養起到領頭作用。包括英特爾、台積電和其他大廠在美國的投資，亞利桑那州的人才在半導體產業的未來將不可或缺。

接任英特爾執行長後，基辛格去年12月即搭乘私人專機來台訪問並拜訪台積電，時隔一年他再度來到台灣，預計停留2日，傳將拜訪華碩、宏碁、技嘉、微星、廣達等業者，但沒有安排和台積電高層會面，結束台灣行程後，預定9日在南韓與三星集團會長李在鎔見面。