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義大利決定　西西里島俄煉油廠收歸國有

▲▼義大利總理梅洛尼決定將西西里島隸屬俄羅斯的路克石油公司（OAO Lukoil）煉油廠ISAB收歸國有。（圖／路透）

▲義大利決定對煉油廠動用「黃金權力」。（圖／路透）

文／中央社記者陳攸瑋羅馬7日專電

義大利總理梅洛尼決定將位於西西里島普里奧洛（Priolo）、隸屬俄羅斯的路克石油公司（OAO Lukoil）煉油廠ISAB收歸國有，以因應12月6日生效的俄羅斯石油禁運措施。

義大利「蟻報」（Le Formiche）報導，石油禁運措施對義大利而言是個大麻煩。即使在俄烏戰爭期間，義大利仍為俄羅斯原油最大進口國之一。ISAB煉油廠擁有一千多名員工，為歐洲最大煉油廠之一，提供義大利20%以上的石油產品及1/4的車用汽油。

為保護國家利益，義大利內閣可透過行使「黃金權力」（golden powers）法令，使「義大利國家發展署」得以介入相關重要戰略生產部門。

義大利政府在2012年制訂的「黃金權力法案」，賦予義大利政府特殊國家權力，保護「對國家利益具有重要戰略意義的資產」，免於落入非歐盟成員實體。

義大利工業部長烏索（Adolfo Urso）表示：「石油生產的連續性至為關鍵，攸關國家整體利益，涉及國家安全問題」。

正如總理梅洛尼（Giorgia Meloni）2日在記者會上強調的，「緊急干預（國有化）措施的目的是為保護國家戰略能源，以及西西里島上的員工與整個國家」。

據路克石油公司官網介紹，西西里煉油廠由路克石油集團（Lukoil Group）全資擁有，產量規模為歐洲第三大。雖然石油公司和ISAB均未受到歐洲制裁，但相關金融機構因擔心成為美國制裁的目標而不願與俄羅斯打交道。

義大利政府目前打算將煉油廠以為期一年的臨時信託方式處理，並適時再延長12個月。各方預測義大利石油企業巨擘「埃尼」（Eni）將指派一名官方人士擔任監管專員，義大利國家發展署等其他政府附屬機構也將被授權以必要的資本化方式來支援煉油廠營運。

梅洛尼選擇侵入性較低的方式，而非「徹底」的國有化方式來對煉油廠進行更有效的控制，使政府除能保護國家戰略資產外，也能保留在讓購出售時的談判空間。

英國「金融時報」（Financial Times）消息指出，義方與美國私募股權公司 （Crossbridge Energy Partners）的談判已再度展開，該公司正考慮以10至15億歐元的價格收購煉油廠。

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