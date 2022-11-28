　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利小島土石流至少7死　她生前打給爸爸「卻是最後一次通話」

▲▼義大利南部伊斯基亞島（Ischia）11月26日發生嚴重土石流災害，奪走至少7條人命。（圖／路透）

▲義大利度假海島伊斯基亞（Ischia）11月26日發生嚴重土石流災害，奪走至少7條人命。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利南部伊斯基亞島（Ischia）上周六（26日）降下155毫米的豪雨雨量，引發嚴重土石流災情，現至少7人死亡，其中包含1名新生兒和2名兒童。外媒也報導了當地令人心碎的情況，一名30多歲女性發現山坡開始崩塌時，立刻打電話向父親求救，但這卻成了父女倆此生最後的對話，最終搜救人員找到她時，女子已經死亡。

▲▼義大利南部伊斯基亞島（Ischia）11月26日發生嚴重土石流災害，奪走至少7條人命。（圖／路透）

綜合BBC、路透社報導，距離義大利南部第一大城那不勒斯大約30公里的火山島伊斯基亞，是個人口稠密的度假小島，絕美的海岸線風光和溫泉浴吸引大批義大利與國際旅客登島。然而，島上房屋高達一半是違建，根本無法抵禦山崩和地震，氣候變遷導致強降雨等極端天氣越來越頻繁，加劇了水文地質風險，洪災和地震過去幾年威脅著居民。

▲▼義大利南部伊斯基亞島（Ischia）11月26日發生嚴重土石流災害，奪走至少7條人命。（圖／路透）

義大利當局27日表示，伊斯基亞島26日的土石流災情已造成至少7人死亡，罹難者包含1名老婦人、2名兒童和1名新生兒等，且目前仍有5人下落不明。據BBC報導，當地一名30多歲女子在山崩剛發生時打電話向父親求助，但因為她住家周邊已經被土石包圍，父親無法接近或施救，等到救難人員越過泥流廢墟時，女子已經死亡，她的丈夫仍然下落不明。

▲▼義大利南部伊斯基亞島（Ischia）11月26日發生嚴重土石流災害，奪走至少7條人命。（圖／路透）

報導指出，泥沙混著石塊、廢墟殘骸從島上的最高峰滾滾而下，破壞了民宅和道路，許多車輛受土石流力量擠壓，全部堆在一起，還有居民形容那些車子就像是被「大水和泥土的瀑布」沖向大海。目前已有100多名消防員、潛水員和土方工程小組被派往伊斯基亞島，試圖清理街道與尋找失蹤者。

▲▼義大利南部伊斯基亞島（Ischia）11月26日發生嚴重土石流災害，奪走至少7條人命。（圖／路透）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
快訊／男吃早餐被隨機砍殺！　雙腳腳筋斷了
民進黨版圖比32年前慘　學者：蔡英文不揪戰犯2024等著被殲
快訊／口罩可望今宣布解禁！　蘇貞昌：稍後評估決定
快訊／蘇清泉質疑計票有誤　今遞狀提「選舉無效」訴訟
快訊／民進黨選舉大敗不下台？　蘇貞昌回應了
「封控到失控」抗議遍地開花！　CNN：中國的歷史性時刻
高嘉瑜開「抓戰犯」第一槍　國策顧問嗆：曾想過妳本來在名單上？
快訊／選舉同票數！　抽籤結果出爐
謝國樑將編預算「送Gogoro」　交通部打臉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

球迷持角旗「暴打守門員」！頭部砸出4cm傷口大爆血　恐怖影片曝

採訪世足球迷「白袍男突闖入」打斷轉播　阿根廷記者嚇壞

義大利小島土石流至少7死　她生前打給爸爸「卻是最後一次通話」

BBC記者採訪上海示威　當街遭警方「逮捕毆打」！群眾高喊：放人

華爾街日報：美援烏抗俄　對台軍售延遲交貨增加

「封控到失控」抗議遍地開花！　CNN：中國的歷史性時刻

新疆大火釀10死　土耳其籲中國政府公開肇因

共同社民調：日相岸田文雄內閣支持率33%創新低

男大生砍殺鄰居還「啃掉半張臉」！稱被惡魔控制　羈押6年要審了

人夫新婚夜「坐床邊狂哭」　原因讓妻子秒翻白眼

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

球迷持角旗「暴打守門員」！頭部砸出4cm傷口大爆血　恐怖影片曝

採訪世足球迷「白袍男突闖入」打斷轉播　阿根廷記者嚇壞

義大利小島土石流至少7死　她生前打給爸爸「卻是最後一次通話」

BBC記者採訪上海示威　當街遭警方「逮捕毆打」！群眾高喊：放人

華爾街日報：美援烏抗俄　對台軍售延遲交貨增加

「封控到失控」抗議遍地開花！　CNN：中國的歷史性時刻

新疆大火釀10死　土耳其籲中國政府公開肇因

共同社民調：日相岸田文雄內閣支持率33%創新低

男大生砍殺鄰居還「啃掉半張臉」！稱被惡魔控制　羈押6年要審了

人夫新婚夜「坐床邊狂哭」　原因讓妻子秒翻白眼

億光再開告！控瑞眾、亮麗星專利侵權　求償一億元

完成羅淑蕾「畢生餘願」？立委補選今登記　蔣萬安淡回：相信黨

台南野鳥保育新進展　今年首隻救傷成功黑面琵鷺N36順利野放

遭嗆「都靠女人」索8萬8紅包未果　雙煞北市擄人押到新竹

快訊／高雄傳兇殺！男子吃早餐遇襲　腳筋遭砍斷送醫搶救　

Q2房貸申貸人季減2.2%　首購勇者逆向進場倒增4.5%

球迷持角旗「暴打守門員」！頭部砸出4cm傷口大爆血　恐怖影片曝

田慎節當選「嘉義沒人才」被酸爆！鳳梨認了出乎意料…1.9萬人狂讚：超中肯

上櫃新兵伯特光掛牌　早盤大漲22％、股價最高124.5元

高以翔猝逝3年…長眠地滿滿向日葵！　粉絲「想念真的很痛」二哥發文了

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

國際熱門新聞

博物館遭竊！5100萬古金幣9分鐘內被搬空

他罵買彩券浪費錢　結果人生首張就中467萬

「封控到失控」多地抗議！　CNN：中國歷史性時刻

人夫新婚夜狂哭　原因讓妻翻白眼

泳池趴太嗨　妹子跳水摔成四肢癱瘓

他擁9妻隔年離了一半　情變原因是鄰居

4女學生「瀑布自拍」腳滑落水　活活淹死

男大生啃掉鄰居半張臉！押6年要審了

新疆大火釀10死　土耳其籲中國政府公開肇因

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

C羅帶全隊吃晚餐「霸氣埋單」

整個啤酒瓶卡屁股裡　79歲男劇痛就醫

共同社民調：日相岸田文雄內閣支持率33%創新低

彭博：國民黨大勝「朱侯」有望角逐總統

更多熱門

相關新聞

義大利土石流！泥沙吞沒房屋　8死13失蹤

義大利土石流！泥沙吞沒房屋　8死13失蹤

義大利第勒尼安海的火山島伊斯基亞島26日發生土石流，截至目前為止已造成8人死亡、13人失蹤。根據當地媒體報導指出，土石流吞沒了多棟建築，目前有關當局仍在持續可能失蹤的人員。

即／連3天雨！中橫77K靈甫橋路段坍

即／連3天雨！中橫77K靈甫橋路段坍

3友聽到尖叫聲　女瞬間墜305m懸崖身亡

3友聽到尖叫聲　女瞬間墜305m懸崖身亡

義大利旅遊「注意小偷」！　駐外館示警

義大利旅遊「注意小偷」！　駐外館示警

2022重機選美杜卡迪惡魔V4勝出

2022重機選美杜卡迪惡魔V4勝出

關鍵字：

義大利伊斯基亞島Ischia土石流洪災豪雨災情山崩

讀者迴響

熱門新聞

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」

地方喊「高虹安選上就罷免」

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面