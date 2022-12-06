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大陸 大陸焦點 特派現場

魯蛇娶回「義大利辣妻」變勝利組！4年生2混血美娃　近況萬人羨炸

記者鄭思楠／綜合報導

廣西南寧一男子近日曬出，自己的義大利妻子和2個混血兒子站在路邊等他回家的溫馨場景。只見妻子背著孩子，滿臉幸福笑容。據悉，2人已經結婚4年，相識於廣州，隨後妻子遠嫁來廣西，現在經常跟著丈夫一起下地幹農活，還入鄉隨俗學做中國菜，幸福生活讓網友羡慕不已。

▲▼義大利女子遠嫁廣西農村。（圖／翻攝自廣西新聞頻道）

▲義大利正妹遠嫁廣西農村。（圖／翻攝自廣西新聞頻道）

據《廣西新聞頻道》報導，近日一對來自南寧市馬山縣的中義跨國夫妻，因拍攝自己的農村生活爆紅。

10月中旬，廣西男子農生滲帶著義大利妻子以及2個孩子，從廣東佛山回到馬山縣永州鎮德育村老家。影片顯示，妻子很喜歡農村生活，和丈夫一起種果樹，餵雞餵鴨，村裡有喜事，也會一起去幫忙，和村裡人處的非常好。

妻子柯恣婭說，「我在我國家，我也是農村人，在義大利我們也有一個農場，我們種玉米和小麥，我孩子在這裡，他們會去玩，我好愛這裡。」

▲▼義大利女子遠嫁廣西農村。（圖／翻攝自）

▲丈夫曬出妻子的農村生活，爆紅網路。（圖／翻攝自影片）

說起兩人的緣分，時間還要回到2018年。那時，學歷不高的農生滲已經在廣東打工了12年，做過流水線工人以及保全等，最終憑藉自己的努力，成為了一名攝影師。

大學畢業的柯恣婭在家人的影響下，來到廣州學中文。兩個同齡人因一個偶然的機會相識，進而相戀，並在8個月後決定結婚。

因為兩人的成長背景和文化差異比較大，農生滲的家人和朋友起初對這段感情還挺擔憂，但很快，他們就都接受了這個務實又熱情的外國女孩。公公也大讚稱，很喜歡兒媳。

▲▼義大利女子遠嫁廣西農村。（圖／翻攝自廣西新聞頻道）

▲兩人合影。（圖／翻攝自廣西新聞頻道）

影片顯示，兩個孩子在村裡也相當融入，每天和親友們玩在一起，騎車去釣魚、在草叢裡打滾，盡情享受和父親一樣的童年。

為記錄夫妻倆的日常生活，農生滲在幾年前為妻子開通了帳號，不定期更新。雖然這次回鄉錄製的影片爆紅，但夫妻倆很低調，說更希望宣傳家鄉。

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