莫德納發展mRNA疫苗　關鍵推手是台裔黃翊群

▲莫德納雙價疫苗（原病毒株BA.4/5）可供已接種莫德納或BNT基礎劑的6歲至11歲兒童施打。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

莫德納在新冠疫情爆發後，因為快速成功研發mRNA新冠疫苗獲得各界關注，而台裔科學家黃翊群（Eric Huang）則是當時的關鍵人物，推動讓莫德納決定將mRNA技術從製藥轉投入研發疫苗。

黃翊群目前擔任莫德納子公司、莫德納基因（Moderna Genomics）總經理兼科學長，他在新冠疫情爆發時帶領新創實驗室（New Venture Labs）團隊，成為mRNA疫苗的重要推手，也因此在今年5月獲頒哈佛大學的沃倫．艾伯特獎（Warren Alpert Prize）。

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▲黃翊群（右下）獲頒為對mRNA疫苗研發有貢獻的5名科學家之一 。（圖／Warren Alpert Prize官網）



根據《自由時報》報導，黃翊群本月23日將與前中研院院長翁啟惠一起在成大演講，這也將是他首次在台灣公開演講。

▲左起莫德納台灣總經理李宜真、莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt、莫德納亞太區醫學部副總裁Jane Leong。（圖／記者洪巧藍攝）



根據本站先前報導《莫德納全球副總裁亞洲行「首站選台灣」！將拜會衛福部談後續合作》，莫德納今年9月在台灣成立分公司，莫德納公司全球資深副總裁Patrick Bergstedt昨（6）日首度來台，選擇台灣為亞洲行程的首站，代表台灣對於亞洲拓展的重要性；後續也將拜會衛福部，感謝衛福部支持莫德納疫苗，並表達後續盼繼續和台灣合作，成為夥伴關係，提供民眾所需要的保護。

Patrick Bergstedt會中表達對台灣防疫表現的肯定，他說，很高興莫德納疫苗能幫助台灣恢復常態，才有這個機會來台。Patrick Bergstedt也提到，台灣新冠疫苗的接種率跟普及率達到80%以上，這在全球來看相當難能可貴；後續與衛福部會面主要表達感謝，另也希望繼續和台灣合作，進一步成為夥伴關係。