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LIVE／次世代疫苗開放12歲以上接種　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10/28）日14:00將召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。莫德納與BNT的BA.5次世代疫苗通過我國緊急使用授權(EUA)，預計11月下旬開打，而衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)昨日拍板，BA.5雙價疫苗提供12歲以上民眾追加劑接種使用，民眾屆時可自由選擇要施打BA.1或BA.5次世代疫苗。

▲▼指揮中心10/7記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

次世代雙價疫苗含有原始株與變異株兩種疫苗株，國內最先核准通過的是莫德納BA.1雙價疫苗，目前已經開放接種；食品藥物管理署前日核准「莫德納BA.5雙價疫苗」以及「BNT的BA.1雙價疫苗與BA.5雙價疫苗」，一共3款疫苗的EUA，適用於12歲以上青少年及成人作為追加劑使用，與前一劑間隔至少3個月施打。

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ACIP專家會議昨日下午開會，建議莫德納BA.5雙價疫苗視疫苗供應情形提供12歲以上民眾追加劑接種使用，但是否會比照BA.1開打時以年齡、風險族群分階段接種，要看後續到貨的時程。現階段要打次世代疫苗，仍僅有提供莫德納BA.1雙價疫苗，適用對象為18歲以上民眾，食藥署審查EUA時，同步將BA.1適用對象擴大為12歲以上。

另外，指揮中心也宣布，從11月1日起提供12歲到17歲青少年接種莫德納BA.1雙價疫苗作為追加劑，包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者。
 

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