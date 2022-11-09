快訊／首批BA.5次世代疫苗70.3萬劑明抵台！暫定11／18提供接種

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，首批莫德納次世代BA.5雙價疫苗70.3萬劑明天上午抵台，暫定於11月18日起提供12歲以上民眾接種追加劑使用。指揮官王必勝說明，疫苗原本是今天晚上抵達，因為班機延遲，所以明天早上抵台，配送和接種的期程不變。

根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議結論，莫德納BA.5雙價疫苗視疫苗供應情形提供12歲以上青少年與成人作為追加劑接種使用，與前一劑間隔至少3個月施打。

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指揮中心今(9)日表示，今(2022)年採購之第一批Moderna次世代 BA.4/5雙價疫苗70.3萬劑，於明日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，暫定於11月18日起提供12歲以上民眾接種追加劑使用。本批效期至2023年6月27日。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1,333.8萬劑到貨。

▲首批莫德納BA.4/BA.5雙價疫苗明抵台。（圖／指揮中心提供）

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