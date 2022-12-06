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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德接黨魁扛下2024？　高嘉瑜：黨內有共識「他是最強人選」

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席，預計明年1月中旬完成補選，更有媒體報導副總統賴清德已向蔡英文說明將參選一事。賴清德辦公室僅回應尚未決定，相關人選仍動見觀瞻。而對於賴可能參選，立委高嘉瑜6日表示，黨內有共識2024最強人選就是賴清德，讓他兼顧黨務率領2024勝選，是全黨一致的期待。

對於改閣聲浪，高嘉瑜今天中午接受《新聞不芹菜》節目訪問時表示，短期內大家希望內閣有新氣象，總統蔡英文應該會有人選，也可能會跟賴清德做討論，畢竟內閣成員關係到2024，不過最主要是必須符合民眾期待，還要讓各派系有共識，要找到人選，相信還需要一段時間。

至於民進黨下任黨主席，高嘉瑜說，很多人在討論賴清德是否要兼任黨主席，黨內有不同想法，但慢慢有的共識是2024最強人選就是賴清德，讓他兼顧黨務率領2024勝選，是全黨一致的期待。

對於其他可能人選，高嘉瑜說，外界有些人想故意見縫插針，說是為了派系利益打壓賴清德等，但相信大家有共識時，此聲音會越來越小，大家希望賴清德能夠承擔。

高嘉瑜指出，畢竟現在士氣消沉還在谷底，要找到可以帶領勝選的人，各派系也能接受，「應該除了賴清德之外，也沒有別人了。」

高嘉瑜還說，鄭文燦的動向外界可能還是會見縫插針，但如此的分化，對民進黨不是件好事，若賴清德能扛起黨主席再戰2024，那賴就會一肩扛，所有勝敗也是他自己承擔，沒有其他藉口，如果是鄭文燦擔任黨主席，那可能還會被說是多頭馬車，所以2024目前就是賴清德最適合，除非還有其他黑馬竄出。

根據網路媒體《上報》報導，賴清德4日已經當面向蔡英文說明將參選黨主席，未來由蔡英文專心國政，黨中央為選舉機器，黨政分離，由賴清德以黨主席及總統候選人身分領導民進黨。

對此，賴清德辦公室也說明，各方勸進聲很多，還沒決定，現階段多面向、多管道傾聽民意，改革、回應能否符合社會期待才是重點。

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