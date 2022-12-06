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藍憂「公職排黑」對更生人不公平　民進黨：怕得罪黨內黑道？

▲▼民進黨立院黨團 召開「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會 羅致政 黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團主張推動公職排黑修法。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團研擬提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，不得登記為候選人，但國民黨團總召曾銘宗提醒，該修法跟現有法律體制鼓勵更生人的相關立法意旨不符。對此，民進黨發言人黃世杰指出，民進黨立法院黨團一提出排黑修法，國民黨立刻就龜縮，連之前狂打「黑道」的用字都變成了「更生人」，國民黨團還回應「可能對更生人不公平」，請問是否害怕得罪黨內眾多黑道中常委、議長和議員們？呼籲國民黨，直接用行動支持修法，不用再噴政治口水。

黃世杰指出，翻開媒體和公民組織在過去的調查就可以看出，國民黨涉入組織犯罪和各種司法案件的黨公職多如牛毛，議員當中具有前科比例也是最高，如台北市議會副議長葉林傳家族與「牛埔幫」的關係；國民黨立委羅明才與天道盟的關係；南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全也因涉暴力案，被提報為治平專案的對象，潘一全有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》前科；雲林縣議會議長沈宗隆曾因派人毆打公務員被判刑確定；國民黨現任中常委、彰化縣黨部主委蕭景田也曾涉入殺警案，更不要說國民黨主席朱立倫提名的地方黨部主委名單，更是從一開始被詬病充滿黑勢力。

黃世杰表示，民進黨早在2013年就已經祭出「排黑條款」，只要是參與組織犯罪、犯過《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪刑者，都無法加入民進黨，昨天也已經負責任提出修法方向要擴大排黑，可笑的是國民黨團竟然回應「可能對更生人不公平」，之前黑道喊得震天響，一聽到要修法立刻軟趴趴，就怕影響到眾多涉黑議長、副議長和議員。

黃世杰表示，面對即將到來的正副議長選舉，國民黨和關注黑道的國民黨立委參選人王鴻薇，要支持這些有黑金背景的人選嗎？

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