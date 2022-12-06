竹山鎮羅正彬良茶+仁愛鄉張佳宏好果　雙獲全國十大神農獎肯定

▲仁愛鄉優質農民張佳宏（左4）獲全國十大神農獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣優質農民竹山鎮羅正彬、仁愛鄉者張佳宏，參加第33屆全國十大神農及模範農民選拔，憑藉在茶業、百香果與草莓健康種苗供應等各自專業領域大放異彩的實績，一路過關斬將、獲得評審團一致肯定，並列十大神農獎殊榮。

南投縣政府指出，為開創農業新契機、提升農業競爭力並帶動整體產業發展，農委會每2年辦理一次全國十大神農及模範農民選拔表揚；本屆自4月開跑，參賽者須通過鄉鎮市級、縣級、區域級（涵蓋台中市、彰化縣、南投縣等三縣市）評選考驗，再薦送至全國參與最終選拔。

身為第六屆百大青農的張佳宏，配合種苗三級驗證制度、取得百香果種苗三級管理制度證書種苗場，現為國內百香果與草莓健康種苗主要供應者，並以冷鏈技術開發百香果海運運輸技術等，拓展台灣種苗國際能見度；他也致力打造科技化專業育苗場，導入智慧化與自動化管理系統及機械等設備、開發雲端智慧生產系統，提高經營效益與管理效率。

縣府表示，張佳宏更具有綠色永續與國際視野觀，因應環保趨勢導入自動化紙缽機，達到精確播種與提升育成率，更引進高效自動上盆機、第一台新型介質打散機、全國第一台自動移苗機和研發新型穴盤等，提升工作效率與品質、介質品質良率，以及穴盤利用率與減少人工負擔、廢棄穴盤量；農忙之餘，他也擔任仁愛鄉青農聯誼會會長，運用自身經驗積極協助返鄉青農經營管理及建立品牌、行銷推廣，所經營農企業亦時常關懷鄉里、回饋地方。

▲竹山鎮優質茶農羅正彬（右3）獲全國十大神農獎。（圖／南投縣政府提供）

羅正彬則以茶業成就及貢獻榮獲評審團青睞，包括積極配合政府「小地主大專業農」政策，擴大經營面積，並取得產銷履歷、有機驗證及產地標章等多項驗證，以及農糧署四星級製茶廠、成立農產品初級加工場、通過HACCP、ISO22000驗證、G.G.A.P.驗證等，提升茶業經營效率與品質。

羅正彬本身種植多種茶樹品種、開發多元茶葉產品，成立｢茶悅杉林｣品牌與食農教育推廣中心，致力從事茶業體驗行銷之食農教育，擴大杉林溪茶的知名度，同時推廣產銷履歷與產地雙標章，建立茶葉產銷班共同品牌｢茶香讚｣，提高班茶葉價值，並帶領班榮獲全國優良農業產銷班；他在擔任南投縣凍頂茶業發展協會理事長期間，也推廣無人機進行茶園病蟲害管理，提高茶園管理效率，更積極推動國產茶葉溯源制度，協助推動產業加速升級。