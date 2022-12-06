愛愛到一半套套消失　妹子隔天起床「下體怪怪」！低頭一看臉垮了

▲恩愛到一半，套套突然不見了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

如果還沒有生小孩的打算，發生關係一定要做好避孕措施。一名女網友表示，在某個氣氛浪漫的夜晚，跟男友來一場激烈大戰，進行到一半時，男友突然驚恐喊「套套不見了」，但怎麼找都找不到，於是原PO叫男友再戴上新的，結束後再找一次還是找不到，沒想到隔天下體出現異常，居然掉出昨晚消失的套套。

女網友在Dcard上發文，「保險套在我身體12小時」，某天晚上突然「性」致一來，就和男友來場雙人運動，結果進行到一半，男友驚恐說「套套不見了」，兩人停下動作開始找，但都找不到，「神經大條的我，竟然叫男友再戴一個，然後繼續運動了」，等到結束之後再找一次，還是找不到，但原PO沒多想，梳洗完就上床睡覺了。

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到了隔天準備出門時，原PO突然感覺到下體怪怪的，「很像經期時血塊要下來不下來的fu ，果然，真的是昨晚消失的套套」，跟男友說後兩人的臉瞬間垮掉，隨後到藥局買了事後藥，「我真的完全沒有任何異物感，到底為什麼會消失在裡面」，所幸後來一切沒事，在這之後再也沒有發生過。

▲原來套套是掉在體內。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文一出，掀起網友討論，「你男友是不是很小，這麼多年沒看過套套掉出來」、「沒有異物感，應該跟衛生棉條是同一個原理」、「我之前跟前男友做的時候也有掉在裡面過，可能是因為太濕太滑了」、「說不定是太會夾，不是因為大小」、「還是套套的尺寸不合」、「如果一開始做沒戴，做一半才戴是有可能會掉的」。

另外也有網友透露，之前幫另一半戴套，結果戴反了，進行到一半時套套破掉了，三天過後，下體突然有東西流出來，「結果是破掉的套子碎片，套子在我體內3天」。

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