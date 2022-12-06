愛愛時GG忽大忽小！她崩潰呼籲：跟雙胞胎交往要小心

▲女子不知道自己分別和同卵雙胞胎兄弟上床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

同卵雙生（identical twins）為單一胚胎在發育期間偶然且自然分裂成2個胚胎，其中的染色體、基因等天然元素幾乎完全相同，除了指紋等某些隨機原因產生的特徵和輕微差異外，同卵孿生的外觀會長的非常相似。對此，就有網友分享自己曾經跟同卵雙生雙胞胎之一的男友交往的慘痛經驗。

日前一名女網友在Dcard以「跟雙胞胎交往真的要小心」為題發文，表示自己大學剛畢業時應徵了某間小公司，公司主管還發派了一件沒什麼質感但裙子超級短的女性制服給她，原PO還貼出照片「是不是很短…感覺裙子長度只有30幾公分，每天騎車都要另外在腿上綁外套，那時候還沒有流行甚麼防曬裙防遮裙甚麼的東西。」

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▲原PO貼出當時公司制服的照片。（圖／翻攝自Dcard）

隔天上班後，原PO才發現公司規模很小，「加上我、主管、老闆，只有7個人，男生5個。」第一天她忙得頭昏眼花，下班時，一個理著三寸平頭的男生跑來關心原PO，「這邊我們就稱呼他為三寸男」。原PO形容三寸男很熱情，他們兩個自從認識之後，幾乎每天下班都會哈拉，「有時還會趁四下無人偷摸我的大腿。」

久而久之公司裡的人都以為他們在交往，「但是我和三寸男從沒有在一起，最多就是很曖昧，下班都會一起吃飯回家，對於外人來看我們的確像情侶一樣。」

直到有次公司聚會，原PO喝了不少酒無法騎車回家，主管就請三寸男陪她一起坐計程車，「但那時候我不想讓公司的人知道我住哪裡，所以我就說我自己搭就好，只是三寸男說我這樣一人搭計程車很危險，後來我們僵持不下，就乾脆臨時提議去摩鐵住一晚。雖然提議去摩鐵，但彼此心知肚明接下來會發生甚麼事，簡而言之，我們都做了。」

後來他們甚至直接在公司發生關係，「因為公司發的裙子很短，只要把絲襪和內褲褪到屁股蛋附近就能做了，所以有時候我們會趁公司沒有人的時候，就在大樓樓梯轉角做，或者是一大早就到公司去廁所做。」只是原PO表示，自己有時候會感覺到男生的那邊有時很大，有時很小，「本來以為天氣冷熱影響，或是當天他身體狀況影響。」

直到原PO有次去了他家，才發現三寸男是個同卵雙胞胎，「這對兄弟真是奇葩，所有外表，就連身材、髮型、體重、聲音、講話的模式都一摸一樣。我一看到他們兩個，整個人都傻了，所以我就問了他們是不是都跟我做過？他們就同時點點頭。」

原PO不久還因此離職，「雖然說我和三寸男沒有正式交往，但我總覺得好像被玩弄一樣，隔兩天去上班，看到那位不曉得到底是很大的五寸頭還是很小的三寸頭，心情就很雜亂，後來又過了幾天，我就提出了辭職。」原PO還呼籲大家，遇到同卵雙胞胎真的要謹慎觀察，「免得像我這樣笨到被這麼多人玩。」

貼文一出，也引發網友熱議，許多人都認為這篇文純粹是一篇創作文，「創，結案」、「創得不錯啦，好刺激喔」、「創要說欸。雙胞胎只有小時候像，長大還是差蠻明顯的」、「上面那張明明就是合成照吧…去背去的沒有很乾淨欸。」

還有人質疑怎麼會有雙胞胎接同一份工作，「輪流上班意義在哪啊，薪水也不會乘以2」、「互相交換工作，誰癢誰到公司。」更有網友開玩笑表示，「我想，你生氣的點不是雙胞胎，而是忽大忽小吧。」

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