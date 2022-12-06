新冰棒「冰友」被噓爆　釣團隊現身！曝開發衝刺中：求給機會

▲冰友衝到下載排行榜第一名。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

定位APP「Zenly」（冰棒）有抓猴神器之稱，但明年（2023年）2月3日將退場，讓許多用戶很不捨。不過，近日一款「冰友」APP默默竄出，還衝上社交類排名第一，可實際用下來，不少人都搖頭，認為還是Zenly好用，紛紛在Dcard發文直嘆可惜。沒想到，貼文意外釣出團隊成員，希望大家能給「冰友」一個機會。

據悉，原本紅極一時的冰棒都還沒正式下架，「後浪」冰友立刻篡位，衝到iOS社交類APP的排行榜第一。而冰友的功能，包括即時顯示朋友位置、在線聊天等。Dcard就出現貼文，「這個App居然取代Zenly！」「Zenly沒了 多了一個冰友」，引發議論。

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有網友直批「冰友」根本抄襲，也有人試用後想刪了，「有點當，不能用隱身模式」、「手機綁定不了」、「模仿的東西我不太會想用。」《ETtoday新聞雲》記者實際搜尋，發現該APP目前上架1個月左右，評價2.6顆星，留言指出，「冰棒要下架，換了這個試試，但一直沒有辦法驗證手機號碼，希望可以改善」、「為何電話一直不能認證，一直說傳送失敗？」

▲有用戶覺得冰友不如冰棒好用。（示意圖／記者周亭瑋攝）

看到自家APP在Dcard引起熱議，「冰友」團隊成員現身留言處虛心道歉，抱歉讓使用者受苦，團隊會加班趕工，提出解方讓大家早點順利加好友。另外，因為湧入大量用戶出現的閃退狀況，會在4、5日緊急升級系統，工程團隊也會在線上支援。

他強調，團隊很用心在開發，「冰友是『MixerBox』新成立的團隊，從發想至今才過一個月，原先產品還在測試階段，因此沒有對外公開宣傳。但剛好冰棒在週末宣布確定下架日期，才因此讓大家轉而發現我們。」並信心喊話，「我們不會只停留在這個版本，所有人都在全力衝刺中！希望大家可以再給冰友一個機會。」

他也出現在另一篇貼文的留言，透露有些功能比看起來更加複雜，需要定位權限、即時更新系統，狀態必須相當精準，所以目前每天都還在持續改進，「冰友的確還是個小寶寶，裡面的功能還很基本。但我們已經有許多進階的功能積極開發中。」如果有任何問題或建議，像是想要什麼功能等等，都可以私訊粉專，「我們很晚睡，會盡力即時幫助大家的」，最後則笑呼「冰友會很有趣的啦！」

▲▼冰友團隊成員現身留言。（圖／翻攝自Dcard）