人妻想隆乳曝婆婆反應！「一起去手術」眾人驚讚爆：太酷了

▲原PO和婆婆一起去隆乳。示意圖，非本新聞當事人。（圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

不論男女老少，愛美之心人人皆有，使得醫美風氣相當盛行。就有人妻日前在Dcard貼文，分享自己去隆乳的成果，文章卻引來網友一陣譁然，因為原PO竟是和「婆婆」一起去做手術，讓許多人驚呆，「感覺妳跟婆婆感情很好！好羨慕妳們可以一起去隆乳」、「婆婆也太酷了吧！」

這位人妻在Dcard發文「我和婆婆一起去隆乳」，說術前她只有A罩杯，就算懷孕生孩子要哺乳時有漲奶，最多也只到B罩杯，哺乳期後就消風回小A，便萌生想隆乳的念頭。婆婆知道後，不僅沒反對還被推坑，兩人便一起去諮詢，並給同一位醫師做手術。

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「婆婆比我早一個星期手術，術後恢復過程，我們也一起度過了，沒想到婆婆適應得比我好，哈哈！」原PO笑說，現在她穿內衣不會空杯，感覺穿著也比較不受限，挑衣服有自信多了，「現在跟婆婆一起去買內衣，店員會都會讚賞我跟婆婆身材很好。」

看到貼文後，就有人好奇「想知道婆婆幾歲？」人妻則透露「40多歲～」話題引來網友狂讚，「婆婆的皮膚好不婆婆喔」、「婆婆超酷！好幸運能遇到好婆婆」、「妳婆婆有夠酷的XD」、「這個組合太酷了～讚讚讚，婆婆真的好年輕」、「婆婆很酷欸！也太辣了吧」、「最幸福應該是妳跟婆婆感情很好。」