中選會頒發台南市第4屆市長當選證書　黃偉哲：未來4年兢兢業業於市政

▲中選會許雅芬委員至台南市政府永華市政中心，頒發台南市第4屆市長當選證書予市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市第4屆市長當選人黃偉哲，已由中選會於12月2日公告當選名單，中選會並於5日上午11時30分，由許雅芬委員至台南市政府永華市政中心，頒發台南市第4屆市長當選證書予市長黃偉哲，中選會選務處副處長蔡金誥、台南市選委會主委方進呈及民政局長姜淋煌均到場觀禮。

許雅芬代表中選會恭喜黃偉哲當選連任台南市第4屆市長，並表達祝賀之意，黃偉哲市長也將於今年的12月25日宣誓就職。



市長黃偉哲表示，很榮幸能受到市民的支持，當選台南市第4屆市長，今日收到中央選委會許雅芬委員親送的當選證書非常高興，雖然當選證書僅是一紙證明，但是其代表的責任卻是無比重大，他將繼續在市政建設上努力，增進市民的幸福感，並將台南建設為更偉大的城市，實踐他所說過的「市府做得更好、市民過得更好」，未來他會持續在市長的工作上兢兢業業，市民朋友若對於市政有任何的建議，歡迎不吝的指正。



為感謝中選會工作人員專程來台南，黃偉哲市長也準備了台南帶蜂巢的龍眼花蜜、東山的柳丁、火龍果麵、龍崎竹炭皂等台南特產回贈，讓許雅芬委員和蔡金誥副處長直呼住台南真幸福。