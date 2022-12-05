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疫情阻姻緣！花蓮公教人員未婚聯誼重開辦　30對男女盼遇真愛

▲雖然錄取參加的人數有限制，男女各為30名，然而報名的男性同仁多達200位，非常踴躍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

雖然錄取參加的人數有限制，男女各為30名，然而報名的男性同仁多達200位，非常踴躍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府「Hi，花蓮～遇見理想的你」公教人員未婚聯誼2日活動3日在花蓮縣政府大禮堂破冰登場，參加的未婚男女分別各有30人。縣長徐榛蔚特別到場為未婚男女浪漫牽紅線，期盼透過這項活動，每位參加人員都能「遇見理想的她／他」。

縣長徐榛蔚致詞時表示，未婚聯誼從2016年辦理到現在，每年春秋兩季團體結婚更保留三對給予聯誼活動配對成功的佳偶，徐榛蔚說，鼓勵大家以健康的心態，結交人生路上的朋友，認識各領域的夥伴，豐盛你人生的貴人，找到理想的另一半，彼此相互扶持陪伴，進而創造幸福家庭，並祝福參加者都能尋找到美好的姻緣。

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▲雖然錄取參加的人數有限制，男女各為30名，然而報名的男性同仁多達200位，非常踴躍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚特別到場為未婚男女浪漫牽紅線，期盼透過這項活動，每位參加人員都能「遇見理想的她／他」。

因為疫情影響，未婚聯誼活動停辦了3年，現在疫情較為趨緩，如何扭轉少子化的趨勢，仍是政府必須關注的議題，因此徐榛蔚特別責成縣府人事處，於今年歲末年終前，恢復辧理未婚聯誼活動。雖然錄取參加的人數有限制，男女各為30名，然而報名的男性同仁多達200位，非常踴躍，為避免向隅，明年將會繼續辦理，讓更多的未婚男女有機會參與。

縣府人事處處長曾淑芬指出，2天的未婚聯誼活動，特別嚴選林田山及理想大地，來做為花蓮縣內公務單身人員的邂逅之地。活動內容包含第1天的「實境解謎」聯誼活動，透過組隊解謎任務挖掘理想的神隊友；「真心話不冒險」讓參加男女分享彼此的興趣及擇偶價值觀；並在渡假村安排騎乘小摺慢遊輕旅及「天黑請閉眼」、「誰是臥底」的桌遊活動，增進認識彼此的機會；晚間則搭乘理想大地享譽美名的「貢多拉」，在輕音樂陪伴的星空下遊河談心。

▲雖然錄取參加的人數有限制，男女各為30名，然而報名的男性同仁多達200位，非常踴躍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，明年將會繼續辦理，讓更多的未婚男女有機會參與。

第2天的活動則在理想大地「豐之谷生態公園」舉行，包含有「Show Time」、「原野情」、「手作窯烤Pizza」等聯誼活動，讓未婚型男美女展現自己的才藝，發掘他人的長處，透過互動的活動，認識更多的新朋友、擴展生活圈。

花蓮縣政府自2016年開始就辦理單身聯誼活動，每年報名情形都十分踴躍，也促成許多對佳偶；每年也都辦理在花蓮縣內風光明媚的地方，希望達到促進花蓮觀光與提升結婚率的雙贏效益，期盼參與此聯誼活動的單身朋友們都能好山好水的花蓮見證下遇見理想的人、終成眷屬！

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