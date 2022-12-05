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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸地產老闆紛紛辭職　今年近50家房企董事長離任

▲上海樓房。（圖／CFP）

▲大陸房市不景氣。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房企迪馬股份日前發佈公告稱，女董座羅韶穎因工作調整原因，不再擔任公司第八屆董事會董事長職務。羅韶穎並非11月第一位選擇離任的上市公司董事長，包括正榮集團創始人歐宗榮、大唐房地產董事長吳迪等均在11月卸任董事長。據不完全統計，2022年以來，已有近50家房企的董事長離任。

據《每日經濟新聞》報導，今年5月24日，迪馬股份舉行2021年年度股東大會，選舉羅韶穎為董事長，聘任為公司總裁。然而，連任剛剛半年，羅韶穎就選擇了「卸任」。11月24日，迪馬股份公告稱，羅韶穎辭任董事長職務。

作為大陸國內少有的上市房企女掌門，2018年8月，羅韶穎成為新一任董事長後，迪馬股份便開啟了進一步開拓新市場、尋求規模化增長的二次創業征程。也是在這一年，同時兼任旗下地產平台東原集團董事長的羅韶穎放出豪言，要在2020年實現千億的銷售規模，「東原地產的目標是進入房企50強，下一個目標是30強」。

理想很豐滿，現實很骨感。時至今日，東原集團年銷售額仍在50強左右徘徊，距離千億仍有很長一段路。羅韶穎並不孤單，就在一個月前，同樣起步於重慶的房企龍湖集團發佈公告，創始人吳亞軍因年齡及身體原因，辭任執行董事、董事會主席，執行董事及首席執行官陳序平接任董事會主席。

彼時外界議論紛紛。吳亞軍連開兩場投資人會，並表示近來身體欠佳，處於休養狀態。她原本計劃在今年中期業績前後交接班，但8月初，龍湖遭遇做空，業績一直沒恢復正常，交接期也因此延遲，「三季度以來龍湖的銷售已經開始回正，而且年內到期的債務都已經還清，明年到期的也在提前計劃準備。現在辭任，我認為是一個比較好的時機。」

近段時間卸任上市房企董事長的還不止以上兩位。企查查顯示，正榮集團11月16日發生人事變更，法定代表人從姜彥變更為李愛應，歐宗榮退出董事長職務，歐國強、黃仙枝退出董事職務。李愛應為新執行董事、經理，同時公司不再設立董事會。

11月18日，廈門大唐房地產集團有限公司法定代表人由郝勝春變更為顏世榮，郝勝春由總經理、董事變更為董事長，吳迪退出董事長職務，陳碧香、唐國鐘、張建華退出董事職務，新增顏世榮為經理、董事。

據4家公司發布的公告顯示，莊躍凱不再擔任建發房地產法人、董事長、董事，並辭任建發國際執行董事、董事會主席、提名委員會主席，建發物業非執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員，建發合誠董事長、戰略委員會主任委員。

多名業內專家表示，房企董事長頻繁更迭現象確實引人注目，一般會由股權變動、公司戰略調整、實際控制人新老接替以及階段性策略需要等因素引發。

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