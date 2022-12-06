　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

高虹安日前赴調查局北機站說明助理費案，並對不實爆料提告。

▲高虹安日前赴調查局北機站說明助理費案，並對不實爆料提告。

圖文／鏡週刊

11月26日，參選新竹市長的高虹安在涉詐助理費、違反資策會兼職規定與論文抄襲等三大醜聞風暴襲擊下，仍以9萬8,000多票脫穎而出，成為民眾黨首位女市長。

不過高虹安看似風光勝選，接踵而來的官司麻煩卻正要開始，檢調連日分進合擊，對她涉案的情節展開調查，已有重大進展，其中，關鍵供詞更是對她極為不利。

除了詐領助理費，本刊掌握，台北地檢署本週一（5日）針對資策會提告高虹安違法兼職與專利不當移轉科智等，首度傳訊資策會人員了解來龍去脈，已掌握她在資策會任職期間，未報備至科智企業兼職，加上資策會查出她5度申請國外出差參加額外活動，報結100多萬元差旅費，卻僅在2014年1月及8月申請短期研修，其他時間都領取全薪，涉犯背信罪情節重大。

▼調查局正積極偵辦高虹安涉詐領助理費與背信罪案，近日將展開大規模約談。

調查局正積極偵辦高虹安涉詐領助理費與背信罪案，近日將展開大規模約談。

且在資策會任職期間，高虹安對外竟以科智業務處長身分出席活動，並將資策會擁有的2項研發成果移轉給科智，明顯損及該會權益，代表資策會接受偵訊的人員已當庭將高虹安的出國研修報告、5份出國差旅費請領單據、雙方的勞動契約、兼職辦法，以及資策會與科智公司的行動製造管理與優化平台專利對照表等文件，一併交給檢方作為辦案參考。

除了背信罪之外，北檢在上週四（1日）也與調查局聯手密訊，替高虹安作帳的前國會辦公室主任黃惠玟，並取得全案最大破口的國會辦公室帳冊，以及供稱助理薪資以低報高、與公積金制度等，均依高虹安的指示辦理的證詞，由於部分核銷單據已遭銷毀，高虹安除了涉及刑度7年以上的《貪污治罪條例》藉由職務詐取財物罪嫌明確，更可能因滅證在偵訊期間遭到強制處分。

立委詐領助理費吃官司有前例，例如國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費532萬餘元，用來支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費，檢方在2018年9月依貪污治罪條例等罪將他起訴，不過，新北地院2度開庭，李慶華仍未現身，由於極可能潛逃出境，院方將他發布通緝，時效至2041年4月1日止。

李慶華的已故父親李煥是黨國大老，他妹妹是前立委李慶安，曾爆發雙重國籍案引起軒然大波，李慶華觸犯的利用職務機會詐取財物罪，恰好與檢調鎖定高虹安的貪污罪名相同，他名下當初位於新北市汐止區的「日月光社區」樓中樓豪宅，後來慘遭拍賣充公。

更多鏡週刊報導
【全文】3案齊發助理全盤托出　滅證內情曝光　高虹安涉貪罪嫌升高
【高虹安滅證內幕1】「小兔帳本」藏500筆細目　檢事官老公成她坦承關鍵
【高虹安滅證內幕2】高層請客公帑買單　民眾黨寄生國會鐵證又一樁

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「小兔帳本」藏高虹安500筆細目　關鍵4字揭民眾黨寄生國會
「93年次男性」明年元旦起達徵兵年齡　出國須經核准
正妹練舞遭網紅性侵　經紀人自曝「2字鐵證」下場慘了
內馬爾「1傳1射」復出就獲最佳球員　巴西狂舞連主帥也加入
Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友…
高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了
哈利、梅根新紀錄片辛辣爆料！　英王室玩「骯髒遊戲」私揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

5位中生代接班點點名　府院黨改組時間曝光

高虹安涉3大弊案！司法三路追辦　這案最讓她頭疼

「小兔帳本」藏高虹安500筆細目　關鍵4字揭民眾黨寄生國會

蔡英文最新布局　黨內勸進賴清德接黨魁原因曝

「我們在同條船上」　高虹安摸頭助理：會有人搞定司法

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

台大論文不公開最多5年　蘇一峰：為何陳明通學生可以超過？

世足賽嗨過頭！三重酒吧爆衝突　「4人高分貝嗆警」遭壓制逮捕

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人：怎麼好意思攻擊誰是黑道？

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

5位中生代接班點點名　府院黨改組時間曝光

高虹安涉3大弊案！司法三路追辦　這案最讓她頭疼

「小兔帳本」藏高虹安500筆細目　關鍵4字揭民眾黨寄生國會

蔡英文最新布局　黨內勸進賴清德接黨魁原因曝

「我們在同條船上」　高虹安摸頭助理：會有人搞定司法

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

台大論文不公開最多5年　蘇一峰：為何陳明通學生可以超過？

世足賽嗨過頭！三重酒吧爆衝突　「4人高分貝嗆警」遭壓制逮捕

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人：怎麼好意思攻擊誰是黑道？

亞洲列強正式「團滅」　本屆世界盃晉級8強之路全軍覆沒

積極服務讓客戶感受到被重視　東購客服之星白珊慈

5位中生代接班點點名　府院黨改組時間曝光

「TOYOTA Corolla Cross」新車現身！搭載新1.6升渦輪引擎

陳冠霖回歸《一家團圓》！　休息室同框照…網激動：聽到我們的呼喚

快訊／高雄毒品通緝犯隨身帶「爆裂物」！疑手榴彈　警急通知軍方

普丁才傳重摔失禁！　現身克里米亞大橋視察修復成果

克蕭1年6.1億續留道奇　挑戰200勝、3000K里程碑

高虹安涉3大弊案！司法三路追辦　這案最讓她頭疼

「93年次男性」明年元旦起達徵兵年齡　出國須經核准

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

政治熱門新聞

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

柯文哲搭廉航遭爆要求VIP服務！四叉貓揭內幕

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

台對黑道太寬鬆！他：在日本政治生命秒結束

他批徐巧芯「問天主」玩過頭　　引本尊霸氣回嗆

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

台大論文不公開最多5年　醫提1疑點

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

「我們在同條船上」　高虹安摸頭助理：會有人搞定司法

世足賽嗨過頭！三重酒吧爆衝突　「4人遭逮」

更多熱門

相關新聞

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

民眾黨新竹市長當選人高虹安助理費風波持續擴大，檢調近日密訊替她作帳的前辦公室主任黃惠玟，一旦案情突破可望轉為汙點證人，黃不但配合辦案，更交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，包括逾500筆內帳及核銷單據，並供出助理費以低報高、上繳公積金等全依高指示辦理，與部分用來核銷的關鍵發票已遭銷毀，顯示高涉貪的罪嫌升高。

恩恩爸再告網友！藥師提醒「她」最重要

恩恩爸再告網友！藥師提醒「她」最重要

落選後申請復職遭拒　他轟資策會政治追殺

落選後申請復職遭拒　他轟資策會政治追殺

高虹安涉「貪瀆+背信」　檢調密集約談

高虹安涉「貪瀆+背信」　檢調密集約談

多人目擊厲鬼現身　女會計15年前慘死甘蔗園

多人目擊厲鬼現身　女會計15年前慘死甘蔗園

關鍵字：

鏡週刊高虹安黃惠玟

讀者迴響

熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

全班27名同學「有26人討厭他」

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

日本PK大戰3人被擋出　克國晉8強

「TOYOTA跨界新休旅」現身

日正妹見台灣人「外食習慣」傻眼：以為垃圾

見妞兒沒回家！可可拼命找好心疼

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面