高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

▲高虹安日前赴調查局北機站說明助理費案，並對不實爆料提告。



圖文／鏡週刊

11月26日，參選新竹市長的高虹安在涉詐助理費、違反資策會兼職規定與論文抄襲等三大醜聞風暴襲擊下，仍以9萬8,000多票脫穎而出，成為民眾黨首位女市長。

不過高虹安看似風光勝選，接踵而來的官司麻煩卻正要開始，檢調連日分進合擊，對她涉案的情節展開調查，已有重大進展，其中，關鍵供詞更是對她極為不利。

除了詐領助理費，本刊掌握，台北地檢署本週一（5日）針對資策會提告高虹安違法兼職與專利不當移轉科智等，首度傳訊資策會人員了解來龍去脈，已掌握她在資策會任職期間，未報備至科智企業兼職，加上資策會查出她5度申請國外出差參加額外活動，報結100多萬元差旅費，卻僅在2014年1月及8月申請短期研修，其他時間都領取全薪，涉犯背信罪情節重大。

▼調查局正積極偵辦高虹安涉詐領助理費與背信罪案，近日將展開大規模約談。



且在資策會任職期間，高虹安對外竟以科智業務處長身分出席活動，並將資策會擁有的2項研發成果移轉給科智，明顯損及該會權益，代表資策會接受偵訊的人員已當庭將高虹安的出國研修報告、5份出國差旅費請領單據、雙方的勞動契約、兼職辦法，以及資策會與科智公司的行動製造管理與優化平台專利對照表等文件，一併交給檢方作為辦案參考。

除了背信罪之外，北檢在上週四（1日）也與調查局聯手密訊，替高虹安作帳的前國會辦公室主任黃惠玟，並取得全案最大破口的國會辦公室帳冊，以及供稱助理薪資以低報高、與公積金制度等，均依高虹安的指示辦理的證詞，由於部分核銷單據已遭銷毀，高虹安除了涉及刑度7年以上的《貪污治罪條例》藉由職務詐取財物罪嫌明確，更可能因滅證在偵訊期間遭到強制處分。

立委詐領助理費吃官司有前例，例如國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費532萬餘元，用來支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費，檢方在2018年9月依貪污治罪條例等罪將他起訴，不過，新北地院2度開庭，李慶華仍未現身，由於極可能潛逃出境，院方將他發布通緝，時效至2041年4月1日止。

李慶華的已故父親李煥是黨國大老，他妹妹是前立委李慶安，曾爆發雙重國籍案引起軒然大波，李慶華觸犯的利用職務機會詐取財物罪，恰好與檢調鎖定高虹安的貪污罪名相同，他名下當初位於新北市汐止區的「日月光社區」樓中樓豪宅，後來慘遭拍賣充公。



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