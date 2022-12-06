週刊再爆「滅證內幕」！高虹安辦公室回應了：帶風向毀滅人格

▲新竹市長當選人高虹安。（圖／記者陳凱力攝）

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安助理費風波持續延燒，今(6日)週刊再以「高虹安滅證內幕」為題進行報導，內容提及諸多案件偵辦細節，包括涉貪關鍵「小兔帳本」、摸頭助理稱「有人會搞定司法」、以及涉貪罪嫌升高等。對此，高虹安辦公室也做出回應，直指該媒體「明顯為帶風向毀滅人格」，嚴正提出譴責。

高虹安辦公室回應如下：

有關今(6)日週刊以聳動標題及內文登載所謂「高虹安滅證內幕」、「高虹安涉貪罪嫌升高」等資訊。對此，高虹安辦公室做出回應，根據北檢聲明指出「本署偵辦案件向來嚴守偵查不公開原則」，本辦公室對於不肖人士意圖嫁禍北檢、陷檢調於不義令人遺憾，檢調人員不應受到任何外力干擾。

有心人士透過媒體放話來影響社會輿論及擾亂司法檢調，儼然是破壞台灣人民對於司法檢調體制的信任及民主體制的選舉結果。

北檢的聲明也清楚說明，相關報導的訊息來源捕風捉影過度渲染。除了北檢公開聲明外，其他所謂的檢調偵查機密，不排除是有心人士意圖加以擾亂調查、分化社會信任的政治行為。

過去造成台灣生技產業重創的浩鼎案，想必社會大眾仍歷歷在目，經由媒體持續放話、未審先判，即便最後獲司法判決無罪，期間已經造成不可挽回的社會性死亡。今日週刊報導之中，甚至錯誤引用了情形完全截然不同的前立法委李慶華人頭助理貪污案件比擬，明顯為帶風向毀滅人格，本辦公室對此嚴正提出譴責。

高虹安辦公室強調，相關不肖人士妄加臆測檢調偵查內容、爆料分案檢察官姓名等機密資訊，再透過特定政黨傾向之媒體渲染，著實是不顧所有司法檢調體系人員的名譽，只為達成政治攻擊。籲請各方尊重司法檢調偵辦程序，而不是為政治目的捕風捉影、破壞體制。