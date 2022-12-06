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大家都在看！　今日最熱門「10大新聞」懶人包

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長當選人高虹安捲入多起官司。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃君瀚／綜合報導

這些新聞大家都在看！《ETtoday新聞雲》整理今（6）日全站最熱門新聞Top 10懶人包，讓您馬上掌握國內外重點大事、娛樂趣聞，跟上最新潮流話題。以下數據截至中午12點（00:00-12:00），僅統計當日出版稿件。

1. 高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了（點閱：134,710）

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高虹安看似風光勝選，接踵而來的官司麻煩卻正要開始，檢調連日分進合擊，對她涉案的情節展開調查，已有重大進展，其中，關鍵供詞更是對她極為不利。

2. 多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長（點閱：87,086）

台北市長當選人蔣萬安月底即將上任，小內閣人事名單也受到外界關注。據了解，經蔣萬安多次「登門」拜訪高雄市前副市長李四川，終於在昨晚打動李，將出任蔣萬安市府團隊的副市長一職。

3. 鄭家純公開喊話「建議館長穿防彈背心出門」：他3／12生日急需（點閱：81,402）

民進黨立法院黨團5日舉行記者會，公布「公職排黑」修法主張，明定曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事不得登記為候選人。對此，向來公開力挺民進黨的女星鄭家純（雞排妹）對網紅「館長」陳之漢喊話，「若民進黨推的排黑條款有過，建議館長要穿防彈背心出門。」

4. Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友…搬家又換車（點閱： 58,550）

Lulu（黃路梓茵）出道10年，今年總算以《婚禮歌手》首度獲得金鐘獎最佳主持人的肯定，而她獲獎後氣勢也跟著看漲，除了年初已搬進6千萬元新房外，在本刊直擊下，Lulu還換了近2百萬元的進口名車，換房換車，人生再升級。

5. 基努李維上台突「雙膝跪地連磕3次頭」全場歡呼！　14秒片瘋傳 （點閱：44,003）

好萊塢影星基努李維（Keanu Reeves）人帥心善，創下種種暖舉卻超低調，近日他至巴西為明（2023年）年上映的新作品《捍衛任務4》（John Wick: Chapter 4）做宣傳，期間竟突然跪下向台下影迷們磕頭，讓全場相當驚訝。

▲▼吳怡農松江南京站路口聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳怡農宣布參加立委補選後，引來藍綠一連串的黑道攻防。（圖／記者呂佳賢攝）

6. 藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人：怎麼好意思攻擊誰是黑道？（點閱：32,918）

民進黨九合一選舉大敗，立委何志偉將矛頭指向「黑道在核心」，網紅「館長」陳之漢也在直播中痛批「民進黨後面這些人就是黑道」。律師呂秋遠昨（5）日表示，黑道這件事根本就是假議題，他還列出9人名單，反問「國民黨怎麼好意思攻擊誰是黑道？」

7. 台灣公部門全面封殺「抖音、小紅書」　國安考量禁用中製軟體 （點閱：32,752）.

短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，數位部官員5日表示，抖音、TikTok（國際版）與小紅書屬於危害國家資通安全產品，先前就已經限制公部門的資通設備及所屬場域使用。

8. 巴西血洗南韓這1幕被封最神！　22歲前鋒「把對手耍著玩」（點閱：29,750）

2022卡達世足16強淘汰賽上，巴西對戰南韓並以「4：1」成績大勝，順利晉級8強。其中，22歲前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）被譽為表現最佳球員，他不僅在開賽7分鐘就破網得分，其中一幕畫面更被網友形容「就像在公園踢球」、「把對手耍著玩」。

9. 愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！　網讚房仲太狂：真的好幸運（點閱：25,816）

愛莉莎莎在YouTube頻道擁有120萬訂閱數，超高人氣為她創造高收入，讓她能在3年內買下雙北兩間房。她日前宣告將搬離萬華，昨（5日）更透露僅委託給仲介一天內，就順利將該房售出。

10. 哈利、梅根新紀錄片辛辣爆料！　英王室玩「骯髒遊戲」私揭內幕（點閱：26,010）

退出英國王室的哈利王子與妻子梅根，最新紀錄片在網飛（Netflix）釋出前導預告，當中哈利訴說英國王室成員時常會洩露彼此的故事，並稱此為「骯髒遊戲」（dirty game）。

▲▼巴西小維尼修斯、拉斐爾、帕奎塔、內馬爾、理查利森。（圖／路透）

▲足球世界盃巴西隊無懸念晉級8強。（圖／路透）

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