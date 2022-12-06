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哈利、梅根新紀錄片辛辣爆料！　英王室玩「骯髒遊戲」私揭內幕

▲▼ 哈利梅根紀錄片預告。（圖／翻攝自Netflix）

▲哈利梅根新紀錄片即將上線。（圖／翻攝自Netflix）

記者張靖榕／綜合報導

退出英國王室的哈利王子與妻子梅根，最新紀錄片在網飛（Netflix）釋出前導預告，當中哈利訴說英國王室成員時常會洩露彼此的故事，並稱此為「骯髒遊戲」（dirty game）。

網飛表示，紀錄片前3集將會於本周四（8日）上線，外界關注紀錄片內容，這對夫妻檔將會透露哪些關於王室的內幕。紀錄片令許多人期待能更進一步窺探王室內部的關係甚至秘辛，因為自從哈利和梅根2年前退出王室搬去加州後，經常對王室發出尖銳批評，包括王室有種族歧視，但一切批評和指控都被王室加以漠視。

哈利在訪談中表示，如今已鮮少和王室成員往來，尤其是父親查爾斯國王，以及哥哥威廉王子，「沒人知道全部真相，我們才知道全部真相。」

▲▼ 英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根10日現身溫莎堡。（圖／路透）

▲哈利與威廉關係受關注。（圖／路透）

白金漢宮目前對紀錄片及內容並未給予回應。在紀錄片中，哈利提到先前說過的話題，王室成員會私下和記者透露關於其他成員的私事，「家族中有分階級，你知道有人在洩露內幕，但有也杜撰的故事，這是一個『骯髒遊戲』。」

此外，紀錄片預告中出現的旁白聲音，被指是哈利本人配音，提到哈利已故母親黛安娜王妃（Princess Diana），以及威廉王子的夫人凱特王妃（Princess Kate）。旁白說「嫁入這個『機構』的女性，承受著痛苦與折磨。」

▲▼查爾斯國王宣誓繼位。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼查爾斯國王（上）與王室成員，將會被梅根夫婦在紀錄片中再度針對。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英國女王伊莉莎白二世8名孫子女出席守靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

哈利和梅根此前最近一次透露與王室的關係，是去年3月在名主持人歐普拉的節目上，節目中的爆料內容讓英國王室陷入近年最嚴重的一次危機。白金漢宮針對被指有種族歧視回應，表示會嚴肅對待相關問題，並也說到記憶因人不同，與真實情況可能有所出入；威廉王子也在醜聞爆發數天後表示，「我們不是一個種族歧視的家族」。

哈利和梅根再度投下震撼彈，英國許多報紙周日版都將紀錄片即將上線的消息編為頭版，部分不具名的消息指控，兩人是在向溫莎王室宣戰。

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