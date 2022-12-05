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美國指控中國「經濟脅迫」　中國外交部：中國是全球發展的貢獻者

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧強調，中國是「全球發展的貢獻者」。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導 

 美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）3日在華府召開第4屆「美歐中國議題」對話（US-EU Dialogue on China），在聲明中強調，關切北京跨國壓迫手段及持續性的經濟脅迫作為。對此中國外交部回應表示，中方堅決反對美歐干涉中國內政、對中方進行污衊抹黑，中國是全球發展的貢獻者，這點國際社會有目共睹

根據「美歐中國議題對話」聲明指出，雪蔓與沙尼諾也對中國人權情況表達「嚴重關切」，包括在新疆、西藏、內蒙古與香港，強調類似議題需要國際社會迫切關注；兩人也關切北京跨國壓迫手段及持續性的經濟脅迫作為。

▲▼美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／路透）

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）聲明提到中國「經濟脅迫」　。（圖／路透）

中國外交部發言人毛寧5日回應表示，中方堅決反對美歐干涉中國內政、對中方進行汙衊抹黑，美歐強調維護《聯合國憲章》中心地位，但正是美國和一些歐洲國家無視《憲章》明確規定的和平解決國際爭端、不干涉內政等原則，以「人權」為藉口乾涉中國內政，甚至對伊拉克、敘利亞等主權國家大打出手。

毛寧強調，說到經濟脅迫，美國公然脅迫其他國家不得使用中國企業設備，不得同中方開展合作，才是經濟脅迫，美國推出《晶片與科學法》，聯合盟友對中國搞經濟霸凌，強制推動脫鉤斷鍊，才是經濟脅迫；美國以《通膨削減法》迫使歐洲企業將生產線轉移至美國，才是經濟脅迫。

毛寧指出，作為國際社會負責任的一員，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，這點國際社會有目共睹，美歐合作不應針對第三方，更不應拿中國說事，挑動對抗。美歐都是國際重要力量，應當本著負責任態度多做有利於世界穩定與繁榮的事情。

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