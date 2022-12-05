女護士遭性侵殺害「血染半張床」　懸案近43年後偵破！兇手身分曝

▲佛州警方偵破將近43年前的性侵殺人案。（圖／翻攝自Miramar Police Department）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州城市米拉馬爾（Miramar）警方上周宣布偵破一樁在當地史上「年代最久遠」的懸案，破案關鍵是科技進步到足以「追蹤到少量的DNA」，現已對嫌犯依法起訴。將近43年前，一名32歲女護士在1980年1月22日遭到暴力性侵後殺害，她的丈夫受訪時曾痛心表示，當天他回到家看見至少半張床都被鮮血浸濕。

根據《福斯新聞》報導，布勞沃德郡（Broward）米拉馬爾警局發言人聲明，由於DNA技術的進步與警探勤奮追查，現年75歲的理查茲（Ronald E. Richards）已被指控暴力性侵與謀殺，距離為受害人費雪（Evelyn Marie Fisher-Bamforth）追討正義又更進一步。

根據佛州懲教署檔案紀錄，理查茲1980年3月在沃盧西亞郡（Volusia）因犯下另外一起殺人性侵案，於1982年被判處50年有期徒刑，目前仍因其他罪名而被關押在俄亥俄州監獄。將近43年前，理查茲住在米拉馬爾市一處移動式車屋園區裡，距離當年32歲精神科護士費雪的住所只相隔12間拖車棚屋，但當時一直沒有足夠證據將理查茲定罪。

▲理查茲1980年1月殺害費雪後並未被逮捕，同年3月再犯一樁性侵謀殺案，被判50年監禁。（圖／翻攝自Miramar Police Department）

據WSVN電視台報導，費雪的丈夫班弗斯（John Bamforth）受訪時表示，「如你所見，最重要的是，直到為費雪伸張正義之前，這件事永遠不會劃下句點。」班弗斯說，案發當天他回到家，發現門上被警察貼著案發現場的膠帶，「家具被弄亂，抱枕被弄亂，然後我走到臥室，看見至少半張床被血浸透。」

米拉馬爾警方表示，理查茲之所以被鎖定，是因為他曾被指控類似案件，作案手法和殺害費雪時一樣，因此在大約1年前就已經「接近」破案，而一切都要歸功於「現今技術已經發展到可以定位並追蹤到少量DNA的地步。」

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