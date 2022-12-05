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邪教教主「擁20嫩妻」最小才9歲！女兒被逼亂倫　8女獲救又返煉獄

▲▼美國46歲邪教領袖貝特曼（Samuel Bateman）9月在亞利桑那州被捕，家中藏了9名未成年少女。（圖／翻攝自Coconino County Sheriff Office）

▲美國邪教領袖貝特曼（Samuel Bateman）在亞利桑那州被捕，家中藏了9名未成年少女。（圖／翻攝自Coconino County Sheriff Office）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國亞利桑那州娶了20多名嫩妻的46歲邪教領袖貝特曼（Samuel Bateman）被爆性侵女兒，還宣稱和女兒結婚。FBI從他住處救出9名11歲至16歲的未成年少女，並安置於兒童安全部門管理機構。沒想到，其中8名少女上周突然逃跑並躲在臨時租屋處，當局追查在Airbnb上刷卡付房租的，竟然又是貝特曼的信徒。

綜合《紐約郵報》、《鹽湖論壇報》報導，貝特曼自稱是奉行一夫多妻制的「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」（FLDS）一個分支教會的「先知」領袖，但8月底美國當局發現有3名11歲到14歲女童被鎖在他的一輛貨運拖車裡，FBI於9月搜查他的住處，又發現屋內有9名11歲至16歲的未成年女性，便將這些少女帶走並安置在鳳凰城郊區的集體之家。

▲▼美國46歲邪教領袖貝特曼（Samuel Bateman）和他的追隨者長期居住在亞利桑那-猶他州際交界區的猶他州希爾代爾（Hildale）。（圖／達志影像／美聯社）

▲邪教領袖貝特曼和他的追隨者長期居住在亞利桑那-猶他州際交界區的希爾代爾（Hildale）。（示意圖／達志影像／美聯社）

貝特曼因涉及虐待兒童和滅證，9月被捕以來一直被關押在亞利桑那州，然而，被安置的9名少女之中卻有8人於11月底逃跑，當局追查發現貝特曼的19歲妻子羅絲（Moretta Rose Johnson）等人負責開車，分成3批帶著8名少女到臨時租屋處藏匿，最終在Airbnb方面的協助下，警方順利在羅絲打算再次開車載著少女們逃亡之際及時阻攔。

FBI探員發現，在Airbnb付款訂房的信用卡登記在貝特曼一名信徒開設的公司名下。貝特曼在少女們逃跑當晚8時38分曾經在獄中打電話給一名年輕成年妻子，隔天上午7時30分左右又撥打視訊通話，和8名少女待在房內的年輕老婆們聯絡，確認「代號W2」的少女是否沒有跟在她們身邊，而這名少女就是唯一一名沒有逃出集體之家的未成年女性。羅絲目前已經被當局依綁架罪名逮捕。

46歲的邪教領袖貝特曼被指控與20多名女性結婚，其中多數人結婚年齡都在15歲以下，年齡最小的只有9歲，據傳「妻子群」中還包含他的親女兒。有報導稱，他曾用2包餅乾和50美元誘騙性侵女兒，對女兒說「如果他感覺對了，他會做男孩會做的事，讓她有個孩子」，還曾強迫3名男信徒在他面前和他的多名親生女兒多P亂倫。

雖然當局目前尚未以性虐待等罪行將貝特曼起訴，但FBI在文件中表示，有充分理由相信他在2020年5月至2021年11月間在多個州販運未成年進行非法性行為。

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