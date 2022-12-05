民進黨：無視國民黨「黑名單」　王鴻薇才是染黑遮羞布

▲民進黨立委補選參選人吳怡農遭藍批染黑。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市立委補選選戰開打，國民黨5日開記者會質疑民進黨參選人吳怡農「與黑道扯不清」，對此，民進黨發言人謝子涵表示，國民黨用各種穿鑿附會方式，硬是要把跟黑道無關吳怡農影射為黑道，卻不敢面對今天媒體揭露國民黨多位政治人物的黑道背景與涉入嚴重的司法案件，分明就是睜眼說瞎話。

謝子涵表示，吳怡農從美國耶魯大學經濟系畢業後，在知名企業工作擔任投資專業經理人，放棄千萬年薪返台入伍當兵，並且投入國防與公共事務，卻被國民黨參選人王鴻薇硬抹擔任地方黨部主委時是黑道傀儡，王鴻薇這種貼人標籤的方式，就是標準抹黑，如按照王鴻薇的邏輯，國民黨有許多位曾遭管訓、涉入組織犯罪，及曾涉入殺警案的人士擔任中常委、或被黨主席朱立倫提名違地方黨部主委，王鴻薇卻視若無睹，豈不成為國民黨染黑遮羞布。

謝子涵說，朱立倫提名的國民黨黨部主委名單更是在去年提出時就被詬病充滿黑勢力，包括國民黨現任中常委、彰化縣黨部主委蕭景田就曾涉入殺警案；新竹市黨部主委許修睿被爆任四海幫幹部，恐嚇廠商被判刑；前苗栗縣黨部主委鍾東錦，曾經因為組織犯罪遭到管訓，鍾東錦甚至自己承認拿西瓜刀劃破別人肚皮；桃園市黨部主委邱奕勝曾捲入地方賭博電玩案。

謝子涵說，國民黨除了地方黨部主委與黑道、黑金牽扯不清外，國民黨的黨公職、民代也有黑背景，如台北市議會副議長葉林傳家族與「牛埔幫」的關係；國民黨立委羅明才與天道盟的關係密切；南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全也因涉暴力案，被提報為治平專案的對象，潘一全有違反槍砲彈藥刀械管制條例前科；雲林縣議會議長沈宗隆曾因派人毆打公務員被判刑確定。

謝子涵表示，從媒體揭露上述國民黨涉黑的黨公職名單，顯然國民黨的問題才是真的大問題。請國民黨不要無視自己的問題，只會抹黑吳怡農。民進黨立法院黨團也將提案修正《公職人員選舉罷免法》，明定「公職排黑條款」，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人，全面杜絕黑、金、槍、毒。