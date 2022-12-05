選舉完閒不住！黃珊珊預告下一步：重操「法律諮詢」舊業

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉落幕後，各界關注無黨籍市長候選人黃珊珊的下一步。黃珊珊5日在臉書表示，將重操「法律諮詢」舊業，她也自許是對台北市政最熟的律師，「不論在任何位子上，我都會把自己奉獻給台北」。她預告，第一站會與新科議員當選人林珍羽在錦州街159巷提供諮詢。

黃珊珊5日在臉書表示，她的下一步，就是回歸從政的初衷。最近很多朋友來關心接下來要做些什麼、有什麼樣的計畫？黃說，最重要的，當然是先陪陪家人，放鬆一下自己的神經，「另一方面，當然是繼續做自己擅長的事，我的熱情，就是用法律來服務大家！」

黃珊珊表示，港湖的朋友都知道，她的服務處20多年來沒變，連電話都沒換過。除此之外，她常常就在市場、商圈擺個桌子，就地開始法律諮詢，也因此有緣與港湖的幾萬名市民相識，這都是造就黃珊珊的珍貴養分。

「不論在任何位子上，我都會把自己奉獻給台北。」黃珊珊說，只要有地點，接下來當然可以幫12個行政區的所有市民服務，「我想，我也是對台北市政最熟的律師，可以用專業幫助大家，就是我快樂的泉源！」

黃珊珊預告，6日下午6點到8點，她的第一站會與林珍羽在錦州街159巷提供諮詢。黃說，準備重操舊業，感覺非常興奮，大家如果有任何法律疑難雜症，歡迎來找我，「我很榮幸能服務大家。黃珊珊一直都在，我會當大家法律上的靠山！」