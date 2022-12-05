確定不縮水！中華郵政「年終獎金最高上看4.4個月」

▲中華郵政今舉辦歲末年終餐敘記者會，圖為董事長吳宏謀。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎影響，中華郵政今年多名員工確診，導致其他人加班時間拉長，加班費的人力支出也大增，導致日前一度傳出年終績效獎金將低於往年的4.4個月，工會也曾於今年10月底抗議，不過交通部長王國材要求排除用人費限額計算，給足獎金。中華郵政發言人陳敬祥今證實「年終獎金將維持4.4個月」。

交通部長王國材日前表示，中華郵政今年績效和防疫優異，他同意郵政公司依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」之規定，將配合防疫政策及防疫假所衍生之增加用人費用列為政策因素，排除用人費限額計算，給員工足額經營績效獎金。

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中華郵政公司總經理江瑞堂表示，經過工會和董事長與交通部溝通，因疫情造成影響並非預期內，跟郵政公司營運無關，截至今年9月底，中華郵政公司盈餘已超過100億元，不但比去年高，還預期將創下5年內新高，但因疫情影響，有1.5萬人確診，約佔員工4成，剩餘人力加班費暴增導致用人費增加，經交通部支持，中華郵政11月或12月將正式函文提報政策因素，今年仍有望領到4.4個月。

中華郵政今日舉辦年終餐敘記者會，發言人陳敬祥證實「年終獎金將維持4.4個月」，至於是否再調薪，則需配合中央政策。