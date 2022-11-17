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為美好生活努力　中華郵政奪「2022第15屆台灣企業永續獎」4大獎

▲▼中華郵政奪「2022第15屆台灣企業永續獎」4大獎。（圖／中華郵政）

▲中華郵政奪「2022第15屆台灣企業永續獎」4大獎。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

台灣永續能源研究基金會昨（11月16日）舉辦「2022第15屆台灣企業永續獎」頒獎典禮，中華郵政公司獲頒「企業永續綜合績效類–台灣永續100大典範企業」、「永續報告–金融及保險業第1類銀獎」及永續單項績效「社會共融領袖獎」與「創新成長領袖獎」等4項大獎。

本屆台灣企業永續獎參獎家數達424家，較去年成長29%，創歷年新高，中華郵政一口氣奪下4殊榮，由中華郵政公共事務處處長郭素娥出席領獎。

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中華郵政表示，中華郵政公司長期深耕社會、關懷弱勢，包括關懷獨居長輩、節餘局屋空間扶植長照醫療發展、成立托育教保中心、關懷農產行銷、協助運送偏鄉營養午餐及於各地不定期舉辦樂齡運動等，並致力提供更便捷的服務，經營成果深獲肯定。

▲▼中華郵政奪「2022第15屆台灣企業永續獎」4大獎。（圖／中華郵政）

▲中華郵政奪「2022第15屆台灣企業永續獎」4大獎。（圖／中華郵政）

此外，配合政府政策，中華郵政推動2050淨零排放、能源轉型及加強責任投資。環境永續方面則推動碳足跡盤查、汰換耗能設備、引進電動汽機車及開發太陽光電發電系統等；責任金融部分則落實ESG責任投資，2022 年投資符合企業社會責任的國內上市櫃公司股票占國內股票投資總市值98.53%， 投資國內外ESG基金22億元，投資國內外綠色債券及永續債券279億元。

中華郵政公司表示，在肩負國營企業社會責任與追求業務轉型之際，秉持環境保護、社會責任及公司治理(ESG)理念，落實企業永續發展，戮力實踐節能減碳、減廢、資源回收再利用、循環經濟，並加強公司治理、落實社區關懷，發揮郵政影響力，彰顯ESG人人有責，共同為社會的美好生活而努力。

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中華郵政台灣企業永續獎

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