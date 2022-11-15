收成少7成！避免盤商哄抬價格　中華郵政攜手小農首推蜜蘋果禮盒

▲中華郵政與小農合作協助銷售蜜蘋果。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

受到雨季影響，台中和平區福壽山蜜蘋果收成僅3到4成，為避免盤商哄抬造成價格波動，中華郵政公司首度與福壽山小農合作，即日起至12月18日止，於「i 郵購」網路平台開賣產地現採直送價格合宜的「蜜蘋果禮盒」，每售出1盒即捐10元給台中市立梨山國民中小學，籌措圖書館購書經費。

中華郵政公司表示，福壽山海拔約2,200公尺，日夜溫差大及中央山脈純淨水源灌溉，適合蜜蘋果栽植，此時果實熟度夠、脆甜可口，為協助當地農民解決產銷及配送困擾，此次合作小農已種植蜜蘋果20餘年，秉持友善環境理念，堅持草生栽培，並使用黃豆有機肥料，具有生產溯源 QRCode、農藥檢出合格報告及投保產品責任險，蜜蘋果可隨採隨吃。

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▲中華郵政與小農合作推出蜜蘋果禮盒。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政發言人陳敬祥表示，福壽山蜜蘋果收成僅有往年3到4成，為維持價格平穩，中華郵政與小農合作蜜蘋果預計推出2千盒禮盒銷售，價格依照蘋果數量和大小從950元到1500元不等。

陳敬祥表示，中華郵政與小農合作推出「關懷農產行銷」 系列活動已邁入第9年，每年辦理約25至30檔農產品行銷，協助約300多名小農，創造逾3,000萬元營業額，每年微幅成長3%到5%，以行動力挺農民及幫助弱勢團體。